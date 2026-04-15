Veranstaltungshinweis – Der April im Marta

Herford. Im April hält das Marta wieder ein buntes Programm rund um Kunst, Architektur und besondere Kulturerlebnisse bereit. Führungen, Gespräche und Konzerte eröffnen immer wieder neue Zugänge zu den aktuellen Ausstellungen. Ein besonderes Highlight ist die Matinee Marta philharmonisch am So, 19. 4., bei der Musik und Kunst in Kooperation mit der Nordwestdeutschen Philharmonie zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Am So, 26. 4., gibt ein Bildvortrag von Brigitte A. Egger spannende Einblicke in die poetische Arbeitsweise des Tiroler Künstlers Lois Weinberger.

Regelmäßige Führungen durch die aktuellen Ausstellungen finden immer mittwochs um 18 Uhr sowie samstags und sonntags um 15 Uhr statt (Ticket 3,50 Euro zzgl. Eintritt, ohne Anmeldung).

Das Marta macht Kreativität für alle Generationen erlebbar: Mit einem breiten Workshopprogramm eröffnet das Museum Raum zum Ausprobieren und Gestalten. In inspirierender Umgebung können Besucher*innen verschiedene Materialien und Techniken entdecken, eigene Ideen entwickeln und sich den Themen der Ausstellungen auf ganz individuelle Weise annähern.

Und auch das Marta HOCH 2, der Dritte Ort im Marta, bietet wieder große Vielfalt an Möglichkeiten und Angeboten: Zum Beispiel mit den Ideenwerkstätten für das große Kinder- und Jugendfestival, das im Sommer 2026 stattfinden wird. Darüber hinaus ist Künstlerin Paula Lindl zu Gast bei Kunst Kaffee Keks, Nadu lädt mit ihrer Comedy Mixed Show zur Wohnzimmer-Bühne ein und das neue Format Silent Reading Party wird eingeweiht. Jede*r ist hier willkommen! Alle Angebote im Marta HOCH 2 sind kostenfrei.

Hintergrundinfos:

Der Dritte Ort im Marta befindet sich in der zweiten Etage des Museums und lädt seit Oktober 2024 mit unterschiedlichen Formaten zum Mitmachen und Austauschen ein. Neben regelmäßig stattfindenden Angeboten ist das Ziel vom Marta HOCH 2, Herforder*innen zu motivieren, zu aktivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Ideen und Wünschen einzubringen und den Ort auf diese Weise zu ihrem zu machen. Die Angebote im Marta HOCH 2sind stets kostenfrei und alle Interessierten sind herzlich eingeladen.