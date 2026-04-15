Gold für Höxter sichtbar gemacht:

Siegerplakette an der Weserpromenade installiert.

Höxter. Die Siegerplakette des europäischen Stadtentwicklungs – Wettbewerbs „Entente Florale“ hat einen dauerhaften Platz im Stadtbild gefunden. Auf einem Findling an der Weserpromenade zwischen Pier 1 und der Unterführung Schnakenstraße angebracht, erinnert sie ab sofortsichtbar an den internationalen Erfolg der Stadt Höxter. Ein integrierter QR-Code ermöglicht Interessierten darüber hinaus den direkten Zugang zu weiterführenden Informationen rundum den Wettbewerb und die Auszeichnung.

Höxter hatte beim Wettbewerb auf europäischer Ebene Gold für Deutschland gewonnen und zählt damit zu den prämierten Städten des renommierten Stadtentwicklungswettbewerbs, der häufig als „Champions-League“ der europäischen Kommunen bezeichnet wird. Bewertet werden dabei insbesondere nachhaltige Stadtentwicklung, ökologische Qualität, Bürgerengagement sowie die zukunftsorientierte Gestaltung von Lebensräumen.

Der Standort an der Weserpromenade wurde bewusst gewählt: Er liegt an einem der meistgenutzten Radwege der Region und bietet damit sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Gästen der Stadt einen gut erreichbaren und niedrigschwelligen Zugang zur Plakette und den dahinterstehenden Informationen. So wird die Auszeichnung im Alltag sichtbar und erlebbar. Die Platzierung des Findlings erfolgte durch die Stadtgärtnerei.

Bürgermeister Daniel Hartmann betont die Bedeutung der Auszeichnung: „Diese Plakette steht stellvertretend für eine Entwicklung, die nur durch das Zusammenspielvieler Akteure möglich war. Der Erfolg bei ‚Entente Florale‘ ist eine großartige Bestätigung für den Weg, den Höxter in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat.“ Auch Baudezernentin Julia Gogrewe unterstreicht den symbolischen und praktischen Wert des neuen Standorts: „Mit der Platzierung an der Weserpromenade haben wir einen Ort gewählt, der beispielhaft für die Qualitäten unserer Stadt steht. Die gute Erreichbarkeit am Radweg sorgt dafür, dass die Plakette von vielen Menschen wahrgenommen wird und ihre Bedeutung unmittelbar vermittelt.“

Die Installation der Siegerplakette markiert einen weiteren Schritt, die Erfolge aus dem Wettbewerb dauerhaft im Stadtbild zu verankern. Die Weserpromenade steht exemplarisch für die im Wettbewerb gewürdigte Verbindung von Natur, Stadtentwicklung und Aufenthaltsqualität und ist zugleich ein zentraler Anziehungspunkt für Einheimische wie Besucherinnen und Besucher.