Gütersloher Feierabendmarkt 2026

Entspannt in den Feierabend auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Gütersloh. Ab dem 29. April geht der beliebte Feierabendmarkt auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Gütersloh die zweite Runde. An jedem letzten Mittwoch von April bis Juli bietet der Feierabendmarkt eine entspannte Kulisse, um von 16 bis 21 Uhr den Tag bei gutem Essen, Getränken und Musik ausklingen zu lassen. Der Platz vor dem Gütersloher Rathaus wird zu einem Ort des Zusammenkommens, der zum Verweilen und Abschalten einlädt. Aufgrund der positiven Resonanz im letzten Jahr wurde die Veranstaltung in diesem Jahr auf fünf Termine erweitert, inklusive eines Herbst-Spezials: 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli und 4. November.

Für das leibliche Wohl sorgen je rund zwölf Gastronomiebetriebe – viele davon sind regionale Betriebe aus Ostwestfalen-Lippe. Neben bekannten Anbieter*innen wie noa Entertainment, Bistro Maries, Pizzeria Gusto, Mein Thai, Roastman’s Foodtruck, JAL Eventgastronomie oder der Stadtmetzgerei Müller sind auch zahlreiche neue dabei. Besucher*innen dürfen sich unter anderem auf Maultaschen, Flammkuchen, Paninis, Pizza-Spezialitäten, orientalische Köstlichkeiten, Sushi sowie indische und sri-lankische Spezialitäten freuen.

Auch das Rahmenprogramm verspricht besondere Momente: Zum Auftakt am 29. Aprilsorgt wie bei der Premiere Karaoke für gute Stimmung. Beim zweiten Termin am 27.Mai begleiten Simon Zawila & Band den Abend mit Jazz-, Lounge- und Popklängen, zusätzlich bietet eine Fotobox die Möglichkeit, individuelle Erinnerungen festzuhalten und direkt mitzunehmen. Beim dritten Feierabendmarkt am 24. Juni sorgt dann die Band Threenabox mit Rock- und Pop-Hits der 90er und 2000er Jahre für Stimmung. Das Sommerfinale am 29. Juli übernimmt DJ Leon Altemeier mit chilligen Klängen, bevor beim Sondertermin im Herbst DJ Maik Budde mit den größten Hits der 80er und 90erden Feierabendmarkt ausklingen lässt.

Der Feierabendmarkt ist eine Veranstaltung von Gütersloh Marketing. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold als Hauptsponsor.

Alle Informationen zum Feierabendmarkt finden Sie unter Gütersloh Marketing