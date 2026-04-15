Neu im Vorverkauf: “Der Teufel mit den drei goldenen Haaren”

Temperamentvolles Theaterspektakel für Kinder ab 6 Jahren.

Lemgo. Märchenhaft und teuflisch gut geht es am Mittwoch, 29. April, im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zu. Denn um 15 Uhr steht der Grimmsche Klassiker “Der Teufel mit den drei goldenen Haaren” für Kinder ab 6 Jahren auf dem Programm. Freuen kann man sich auf zwei wandelbare Schauspieler in 15 Rollen. Der Vorverkauf für das von der Presse hochgelobte Stück rund um die Themen Mut, Glück, Zuversicht und Unerschrockenheit hat soeben begonnen.

Doch worum genau geht es in dem Stück, das mittlerweile Kultcharakter besitzt? Manche Menschen haben einfach Glück. Und dann gibt es da diesen Jungen, der sogar mit einer Glückshaut geboren wird! Das bedeutet: Ihm kann eigentlich gar nichts passieren. Behauptet jedenfalls eine geheimnisvolle Wahrsagerin. Und sie legt noch eins drauf: Mit 14 Jahren soll dieser Junge doch tatsächlich der neue König werden!

Der alte König findet das gar nicht lustig und denkt sich einen finsteren Plan aus, damit er seinen Thron für immer und drei Tage behalten kann. Um den Jungen endlich loszuwerden, schickt er ihn mit einem verrückten Auftrag in die Hölle. Dort soll unser Held dem Teufel dreigoldene Haare direkt vom Kopf stibitzen. Ob es ihm gelingen wird?

Mit ihrer unverwechselbaren Bühnenkunst sind Martina und Thomas Hoeveler vom Kleinewelttheater ein Garant für Theatererlebnisse, die die ganze Familie humorvoll und intelligent unterhalten.

Tickets für diese Art der Theaterkunst für Auge, Ohr und Herz gibt es zum Preis von 8 Euro im Vorverkauf an der Museumskasse (Di-So von 10 bis 18 Uhr), unter Tel. 05261-2502190oder per Mail an: kasse@museum-schloss-brake.de.