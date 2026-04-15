Sprachspiele auf der Wissenswerkstadt-Bühne

Ein improvisierter Abend über Sprache, Grammatik und Kommunikation am 22. April.

Bielefeld. Wer beim Stichwort Grammatik nur an Deutschunterricht denkt, sollte sich diesen Abend vormerken: In der Wissenswerkstadt Bielefeld (Wilhelmstraße 3) trifft Sprachwissenschaft auf Improtheater. Bei „Brainstorm“ stehen am Mittwoch, 22. April 2026, ab 19.30 Uhr Forschende und Improvisationsprofis gemeinsam auf der Bühne.

„Zwischen den Zeilen – Ein Abend über die verborgenen Strukturen unserer Sprache“ lautet diesmal das Motto. Zwei Forschende der Universität Bielefeld geben Einblicke in ihre Arbeit und liefern zugleich den Stoff für spontane Szenen, Songs und Gedichte. Diese lassen sich die moderierenden Impro-Profis Nele Kießling und Marvin Meinold („Die Stereotypen“) einfallen, begleitet vom Musiker Jannis Kaffka.

Zu Gast ist Prof. Dr. Ina Pick, Professorin für Sprache und Kommunikation an der Universität Bielefeld. Sie erforscht, wie Menschen Gespräche führen. Welche Rolle spielt Small Talk? Warum entwickeln Berufsgruppen ihre eigene „Fachsprache“? Welche Strategien werden genutzt, um Kritik höflich zu formulieren?

Ebenfalls auf der Bühne steht Ralf Vogel, Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Bielefeld. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Grammatik und sprachlicher Kreativität. Wieso können wir im Deutschen Wortungetüme wie „Donaudampfschifffahrtsgesells chaftskapitänsmütze“ bilden? Woran verzweifeln Nichtmuttersprachler beim Lernen der deutschen Sprache? Welches Schicksal blüht dem vermeintlich verschwindenden Genitiv – und sollten wir darüber traurig sein?

Die Impro-Profis Kießling und Meinold wechseln auf Zuruf aus den Gesprächen mit den Forschenden in spontane Show-Einlagen. Aufhänger können kuriose Situationen aus dem Forschungsalltag sein, witzige Erkenntnisse oder schräger Fachjargon. Die Eigenheiten der deutschen Sprache versprechen viel Material.

Tickets für den Abend kosten 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) und sind in der Tourist-Information in der Wissenswerkstadt erhältlich sowie online unter: