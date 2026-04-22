Geänderte Öffnungszeiten am Hermannsdenkmal zum Hermannslauf

Der Landesverband Lippe weist auf geänderte Öffnungszeiten am Sonntag, den 26. April 2026 hin.

Detmold. An diesem Tag findet der 54. Hermannslauf statt, der Auswirkungen auf die Erreichbarkeit des Hermannsdenkmals hat. Aufgrund der Laufveranstaltung ist der Aufstieg zum Denkmal erst ab 12.00 Uhr möglich. Die Tourist-Information, das Hermanneum und der Kletterpark am Hermannsdenkmal öffnen ebenfalls erst ab 12.00 Uhr. Die Zufahrt zum Parkplatz am Hermannsdenkmal über die Hindenburgstraße wird ab 11.30 Uhr wieder möglich sein. Der Landesverband Lippe bittet um Verständnis.

Hintergrundinformation:

Das Hermannsdenkmal ist eines der bekanntesten und beliebtesten Denkmäler in Deutschland. Das von Ernst von Bandel erbaute und 1875 fertiggestellte Denkmal ist heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Denkmal. 2009 wurde die Waldbühne am Hermannsdenkmal errichtet. In einem idealen Waldareal zu Füßen des Denkmals gelegen, bietet sie eine faszinierende Kulisse für Konzerte, Comdey-Shows oder das beliebte Mondscheinkino. Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Hermannsdenkmals. Über das Hermannsdenkmal hinaus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.