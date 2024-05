Das Hermann-Vöchting-Gymnasium und Phoenix Contact führen mit Unterstützung des zdi-Zentrums Lippe.MINT umfangreiche Berufsorientierungsmaßnahme durch

Blomberg. Unter dem Motto „Regenerative Energien“ nahmen vom 09.04.2024 bis zum 12.04.2024 lippische Schülerinnen und Schüler am MINT-Camp bei Phoenix Contact teil. Das Hermann-Vöchting-Gymnasium aus Blomberg hatte im Rahmen seiner 20-jährigen Kooperation mit dem weltweit operierenden Unternehmen eingeladen. Gefolgt waren zwanzig Schülerinnen und Schüler der 9. – 11. Klassen der Schulen Gymnasium Leopoldinum, Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, Rudolph-Brandes-Gymnasium und natürlich des Hermann-Vöchting-Gymnasiums.

Dass Phoenix Contact zum Thema „Regenerative Energien“ viel zu bieten hat, konnten die Teilnehmenden schon am ersten Tag im All Electric Society Park in Blomberg bemerken. Im Ausbildungszentrum in Schieder wurden dann Modelle von Windrädern und Photovoltaik durch die Schülerinnen und Schüler gebaut. Durch installierte Displays konnte die erzeugte Spannung des „kleinen Energieparks“ abgelesen werden. Die Teilnehmenden mussten dazu viele Tätigkeiten aus MINT-Berufen ausführen. Dazu gehörten neben rein mechanischen Tätigkeiten wie Bohren, Feilen, Drehen und Löten, auch Tätigkeiten in der Verbindungstechnik und der Umgang mit Micro-Controllern. Für einen umfassenden Eindruck der MINT-Berufe und Studiengänge rund um „Regenerative Energien“ bei Phoenix Contact besuchten die Jugendlichen die hauseigene Solaranlage in Bad Pyrmont, nahmen an einer Werksführung in Blomberg teil und besichtigten ein Windrad, um die Steuerungstechnik von innen zu erleben.

Zum Camp gehörte auch die gemeinsame Übernachtung in Horn-Bad Meinberg und ein Rahmenprogramm mit u.a. Stockbrot, Bowlen und Team Duellen bei den OWL-Games in Paderborn. Auch ein TikTok für den Kanal von Phoenix Contact wurde aufgenommen. „Das Camp hat uns im Nachhinein besser gefallen als so manche Klassenfahrt. Danke, dass wir teilnehmen durften!“, sagen Amelie Vogelsang und Lennard Rempe als Teilnehmende.

„Wir bedanken uns bei unserem Kooperationspartner Phoenix Contact für die Durchführung des MINT-Camps und die zahlreiche Unterstützung in den vergangenen zwanzig Jahren. Als Schule ist es sehr wertvoll, ein solch engagiertes Unternehmen vor Ort in Blomberg und Schieder zu haben“, teilt Ralph Volz, MINT-Lehrer am Hermann-Vöchting-Gymnasium mit. Marcel Wessel von Phoenix Contact erklärt: „Für uns sind die Kontakte in die lippischen Schulen wertvoll. Die Mitarbeitenden der Zukunft sitzen heute in den Schulen. Wir benötigen immer motivierten und guten Nachwuchs bei Phoenix Contact, um die Zukunft unseres Unternehmens erfolgreich gestalten zu können. Ein MINT-Camp hat auch für unsere Azubis und Studierenden erhebliche Vorteile. Sie betreuen die Schülerinnen und Schüler während des Camps, leiten an und beantworten Fragen. Das bringt ihnen viel für die Kommunikationsfähigkeit, eine wichtige Eigenschaft z. B. im Umgang mit Kunden. Zudem sind Azubis und Studierende allein wg. des geringen Altersunterschieds viel näher am Schüler. Dadurch wird die Akzeptanz erhöht und die Arbeitsatmosphäre verbessert.“

„Dies war ein super organisiertes MINT-Camp in der hoch professionellen Arbeitsumgebung eines unserer lippischen top Unternehmen. Ich bin sicher, dass alle teilnehmen Schülerinnen und Schüler sehr viel in Richtung MINT-Berufs- und Studienorientierung mitnehmen konnten. Dies unterstützen wir gerne und freuen uns auf die nächste Durchführung.“, fügt Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT hinzu. Der Abschluss des MINT-Camps fand im All-Electric-Society Park in Blomberg statt. Alle Schülerinnen und Schüler erhielten ein Zertifikat.

Das Projekt „MINT-Camp“ wurde mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.