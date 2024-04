Museumstag in der Kornbrennerei und Einblick ins neue Schaumagazin

Am 14. April findet der erste diesjährige Tag des offenen Museums in der Alten Brennerei, Mindener Str. 71 in Hille von 13:30 bis 18 Uhr statt.

Hille. Im Brennraum erklären die Museumsführer, wie hier in der ehemaligen landwirtschaftlichen Kornbrennerei Christian Meyer bis 1990 aus Roggen Trinkalkohol hergestellt wurde.

Das Museumsteam des Heimat- und Gartenbauvereins Hille hat in den letzten Wintermonaten die über mehr als 20 Jahre entstandene Ausstellung von kleinen landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Geräten inhaltlich, strukturell und optisch verändert.

Die landwirtschaftlichen Gegenstände wurden entsammelt und in die neue Museumsscheune des Fördervereins „Alte Brennerei“ auf dem Hofgut von Oeynhausen überführt. „Den gewonnenen Platz nutzen wir, um einen Lagerbereich mit unterschiedlichen Haushalts- und Handwerkergeräten, die teilweise mehrfach vorhanden waren, zu schaffen.“ sagte Rainer Eschedor. Außerdem inszenierten die Vereinsmitglieder mehrere besondere Themenbereiche neu, so u. a. den Schuster- und Zigarrenmacher-Arbeitsplatz, die nostalgische Kochstelle und die Utensilien für Hausschlachtungen.

Die Exponate wurden in ein richtiges Licht gerückt. Um die Beleuchtung kümmerte sich der Vorsitzende Friedrich Krüger, der sich für die beratende und finanzielle Unterstützung durch das Projekt „Handwerk trifft Kultur“ bedankte. Der Kreis Minden-Lübbecke hilft damit kleinen Museen im Mühlenkreis.

Die Besucher können in begleiteten Kleingruppen das s. g. Schaumagazin besichtigen oder es sich im Kesselhaus durch digitale Medien zeigen und erklären lassen. Auf jeden Fall gibt es viel von anno dazumal entdecken.

Weitere Museumstage finden am 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September und 13. Oktober statt. Im Juni und August gibt es wieder einen Flohmarkt rund um die Alte Brennerei.