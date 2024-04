Unvergessliche Melodien im Farmhouse Jazzclub: Tribute an Burt Bacharach

Gabriela Koch spielt unter dem Titel „I Say a Little Prayer – The Music of Burt Bacharach“ im Farmhouse Jazzclub Harsewinkel.

Harsewinkel. Ein ganz besonderes musikalisches Ereignis erwartet die Besucher des Farmhouse Jazzclubs am kommenden Wochenende, wenn die zeitlosen Melodien des legendären Burt Bacharach erklingen. Die Konzerte finden am 06. April um 19 Uhr und am 07. April um 12 Uhr statt und versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle Jazz- und Musikliebhaber. Burt Bacharach, bekannt für seine unvergesslichen Kompositionen wie „Raindrops Keep Falling on My Head“ und „The Look of Love“, gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam mit der legendären Soul-Ikone Dionne Warwick schuf er Songs, die die Herzen vieler Generationen berührten. Für diese besonderen Tribute-Konzerte haben sich die talentierten Künstler Gabriela Koch (Gesang), Achim Kück (Klavier) und Peter Schwebs (Kontrabass) zusammengetan, um die zeitlosen Melodien von Burt Bacharach auf ihre eigene einfühlsame Weise zum Leben zu erwecken. Mit nuanciertem Ausdruck und großer Spielfreude werden sie die unvergessenen Evergreens des Komponisten neu interpretieren und eine Hommage an sein musikalisches Erbe bieten. Der Farmhouse Jazzclub lädt alle Musikbegeisterten herzlich dazu ein, sich von der zeitlosen Musik Burt Bacharachs verzaubern zu lassen. Tickets für diese außergewöhnlichen Konzerte sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erhältlich. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller wundervoller Melodien und lassen Sie sich von der Magie der Musik von Burt Bacharach im Farmhouse Jazzclub begeistern.