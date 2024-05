Märchen trifft auf Fantasy-Musical

Das Landestheater Detmold beendet die Spielzeit 23/24 mit „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Nicht gerührt, nicht geschüttelt, sondern zur Abwechslung mal „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“! Ja, das Kinderbuch mit diesem lautmalerischen Titel hat tatsächlich der James-Bond-Erfinder Ian Fleming geschrieben. 1968 entstand aus dem Stoff ein Musical-Fantasyfilm, der dann im Jahr 2002 als Vorlage diente für ein Bühnenmusical am Londoner West End. Und als solches hat nun auch das Landestheater Detmold den märchenhaften Stoff inszeniert und ist mit „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr im Theater im Park zu Gast.

Caractacus Potts lebt zusammen mit seinen zwei Kindern und seinem exzentrischen Vater. Die Kinder haben ihr Herz an ein altes Rennauto vom Schrottplatz verloren. Dem Vater bleibt nur, es zu kaufen und wieder auf Vordermann zu bringen. Mehr noch: Er macht daraus ein Wunderauto, das schwimmen und fliegen kann und dessen seltsame Motorgeräusche ihm den Namen »Tschitti Tschitti Bäng Bäng« einbringen. Die magischen Kräfte des Autos erwecken den Neid des Barons Bomburst von Vulgarien, der das Gefährt unbedingt haben will. Als ihm nicht gelingt, es in seinen Besitz zu bringen, lässt er Caractacus’ Vater entführen, den er für den Erfinder hält. So machen sich Caractacus und die Kinder auf nach Vulgarien, um mit „Tschittis“ Hilfe den Großvater zu befreien!

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (Tel. 05731 1300, geöffnet montags bis freitags von 9 – 17 Uhr, samstags von 10 – 15 Uhr und sonntags von 13 – 17 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de

Das Musical für die ganze Familie ist die letzte Vorstellung vor der Sommerpause im Theater im Park. Für die neue Spielzeit 2024/2025 sind die Tickets ab dem 15. April an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich