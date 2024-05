Fußball-Legende im Schloss Ovelgönne

Paul Breitner spricht auf dem Unternehmertag OWL

Bad Oeynhausen. Am Donnerstag, den 06.06.2024, findet im historischen Schloss Ovelgönne in der ostwestfälischen Kurstadt Bad Oeynhausen der Unternehmertag OWL statt. Eine Woche vor Beginn der Fußball-EM, mit Deutschland als Gastgeberland, setzen die Organisatoren auf sporterfahrene Referenten und konnten mit Paul Breitner, eine wahre Legende als Keynote-Speaker gewinnen. Der Kongress startet um 11:00 Uhr und verspricht neben hochkarätigen Vorträgen eine erstklassige Plattform für Networking in einem exquisiten Ambiente.

In der atemberaubenden Atmosphäre des Schloss Ovelgönne bieten die Organisatoren, das sind die Schlossverwaltung, dhs Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte und KÖGEL Bau, eine unvergleichliche Gelegenheit zum Austausch und zur Inspiration.

Speaker mit Sporterfahrung

Paul Breitner, der seine unvergleichlichen Erfahrungen aus dem Weltfußball mit Einblicken in Führung und Motivation verbindet, ist als Fußball-Rebell oft angeeckt und bekannt für seine klare Meinung.

Ein weiterer Vortrag kommt vom ehemaligen DFB- und FIFASchiedsrichter Knut Kircher. Der 1,96 m große Maschinenbauingenieur ist aktuell Führungskraft in einem großen deutschen Automobilkonzern und ab Sommer 2024 auch Geschäftsführer der Schiri GmbH des DFB. In seinem Vortrag „Die Entscheidung steht!“ geht es darum, sichere und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Im Impulsvortrag von Bestsellerautor und 17-fachen IRONMAN Slatco Sterzenbach geht es um Unternehmerenergie.

Das große Finale ist eine moderierte Podiumsdiskussion, in der die Referenten gemeinsam mit dem Publikum heiße und aktuelle Themen diskutieren.

Dieser Tag ist reich an Möglichkeiten, wertvolle Kontakte zu knüpfen, unterstützt durch erstklassige kulinarische Kreationen von der Ovelgönner Speisen Manufaktur und Essence Catering. Eine Podiumsdiskussion, an der alle Redner teilnehmen, verspricht lebendige Debatten und neue Einsichten in die Schnittstellen von Sport und Geschäftswelt.

Impulse für Unternehmer in Ostwestfalen

Der Unternehmertag OWL ist eine einzigartige Chance, sich von Legenden wie Paul Breitner inspirieren zu lassen und wertvolle geschäftliche Verbindungen in einem der schönsten Schlösser in NRW zu knüpfen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieser außergewöhnlichen Veranstaltung zu sein.

Tickets sind ab sofort online unter www.unternehmertagowl.de erhältlich, mit einem Einstiegspreis von 229,- € netto pro Person, inklusive Verpflegung. Sichern Sie sich Ihren Platz für einen inspirierenden Tag voller Einblicke, Austausch und erstklassigem Networking.