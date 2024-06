Die „Atemlos Big Band“ bei den Hafenkonzerten

Minden. Am Sonntag, 23. Juni 2024, tritt die „Atemlos Big Band“ in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr bei den Mindener Hafenkonzerten im Konzertpavillon an den Mindener Schleusen auf.

Die Bigband heißt zwar ATEMLOS, sie sind es aber nicht! Weder am Tag noch in der Nacht, erst recht nicht, wenn sie dem Swingvirus erliegen!

Die 3-Generationen-Band „Atemlos“ spielt nicht nur swingenden Oldtime-Jazz, sondern auch Rock und Pop. „Atemlos“ spielte klassischen Swing der 30er und 40er Jahre mit Klassikern wie den durch Glenn Miller bekannten „St. Louis Blues“, oder „Basin Street Blues“.

Ahoi und Leinen los beim Mindener Hafenkonzert am 23. Juni 2024 zu einer musikalischen Weltreise unter vollen Segeln.