Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft pflanzt 250 Bäume

Bielefeld. Die Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft leistet mit 250 gepflanzten Bäumen in Bielefeld-Schröttinghausen einen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Umwelt in der Region. Vertreter der Stiftung und der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), unter deren Dach die Geschäfte der Umweltstiftung geführt werden, haben sich jetzt vor Ort über das Wachstum des jungen Waldes informiert. Die Delegation bildeten IHK-Präsident und Vorstandsmitglied der Umweltstiftung Jörn Wahl-Schwentker, IHK-Hauptgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Umweltstiftung, Petra Pigerl-Radtke, der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstands Roland Kuhnke sowie der stellvertretende IHK-Geschäftsführer und Geschäftsführer der Umweltstiftung, Ulrich Tepper. Mit dabei waren die Projektpartner Marc Ender von der Forstverwaltung Spiegelsberge sowie vom Verein Klimawoche Bielefeld der Vorstandsvorsitzende Jens Ohlemeyer und Sven Stock als Projektkoordinator für die Baumpflanzaktion. Für das Jahr 2024 hat sich die Klimawoche Bielefeld zum Ziel gesetzt, insgesamt 25.000 Bäume in der Region zu pflanzen.

Auf Initiative der Umweltstiftung schlagen in Bielefeld-Schröttinghausen 250 Hainbuchen, Stieleichen und Kirschen für einen klimaresistenten Mischwald Wurzeln. Ein Schild an der Pflanzstelle weist auf das Engagement der Institution hin. „Die Aktion bringt perfekt zum Ausdruck, wie tief die ostwestfälische Wirtschaft und unsere Umweltstiftung mit dem Standort verwurzelt sind“, erklärte Roland Kuhnke. „Die Bäume werten die vormals brach liegende Fläche auf und werden hoffentlich gut gedeihen. Wir freuen uns, mit dieser Maßnahme auch einen wichtigen Beitrag für das Klima zu leisten“, fügte er hinzu.

Die Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft wurde 1995 gegründet. Sie fördert Umweltprojekte in Ostwestfalen, die einen Bezug zur Wirtschaft haben. Anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens im laufenden Jahr hat die IHK bereits im Februar 1.050 Bäume gepflanzt – jeweils 175 für die fünf Kreise sowie die Stadt Bielefeld im IHK-Bezirk.