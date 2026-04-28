Der ganz besondere Stadtteil-Verein

Geschäftig für Gemeinsamkeit und Kultur im Stadtteil.

Bielefeld. Im Rund um den Siggi e.V. sind aktuell 89 Freiberufliche, Gaststätten, Handwerksfirmen, Läden sowie kulturelle und soziale Einrichtungen aus dem Bielefelder Westen zusammengeschlossen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie Öffentlichkeitsarbeit für alle Mitglieder zusammen betreiben und sich für die Aufenthaltsqualität und kostenlose Kulturangebote im Stadtviertel engagieren. Spannend war wieder die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen beim „Koch“ am Siegfriedplatz.

Die Mitglieder konnten eine Jahreshauptversammlung in bester Stimmung mit Berichten über Erfolge genießen. Der Vorsitzende Jochen Hoffmann und Schriftführerin Anke Schmidt ließen die kleinen und großen Aktivitäten im letzten Jahr Revue passieren. Es wurden wieder gut besuchte Stammtische durchgeführt, unter anderem mit dem Team der Bezirkspolizei und anderen Gästen. Jochen Hoffmann beschrieb, wie immer wieder bei den Stammtischen oder Vorstandssitzungen neue Ideen für Aktivitäten entstehen und umgesetzt werden. Für den Siegfriedplatz sind bereits auf Initiative des Vereins Baumsäcke, größere Müllbehälter, Siggi-Bobbycars, eine Fahrrad- und Rollstuhlservicestation, zwei neue Spielgeräte, Felsenbirnen am Kiosk und zehn Kippensammler angeschafft worden. Im letzten Jahr konnte der Verein nun acht neue Bänke begrüßen. Anke Schmidt wies auf viel Geduld und Langmut hin, mit der sich der Vorstand dafür eingesetzt hatte. Das nächste Ziel sind nun ein Trinkwasserspender für den Platz und eine Station mit Hundekotbeuteln.

Der Verein hat sich auf den Heimatpreis der Stadt Bielefeld 2026 beworben. Dass dieser genau auf den Rund um den Siggi e.V. passt, begründeten Jochen Hoffmann und Anke Schmidt so: „Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern das Gefühl, dazuzugehören. Sie entsteht da, wo Menschen sich begegnen.“. Diesem Motto habe sich der Verein, der gerade mit 18 Jahren Bestehen seine Volljährigkeit begeht, verschrieben.

Die im ganzen Stadtteil recht begehrten Siggi-Magazine erschienen wieder in einer Auflage von 10.000. Eine rührige ehrenamtliche Redaktion produziert jeweils zwei üppige Ausgaben pro Jahr und stellt in einer bunten Mischung historische und aktuelle Personen, Gebäude und Themen des Stadtteils vor. Ein regelmäßiger Newsletter und die Facebook-Seite „rund um den Siggi“ bieten Neuigkeiten aus der Mitgliedschaft und Austausch im Viertel. Die soeben runderneuerte Internetseite des Vereins liefert immer frische Informationen.

Das Gemeinschaftsfrühstück mit Pianobegleitung auf dem Platz fand erneut viel Anklang. In diesem Jahr wird es auf Initiative von Andrea Junker und Jochen Hoffmann am 11. Juli gemeinsam mit der Lydia-Gemeinde rund um die Johanniskirche durchgeführt, natürlich wieder mit Mathias Kämper am Klavier.

Auch die traditionelle Weihnachtsbaumaufstellung mit Heißgetränken und Singen unter Hilfseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr West fand wieder mit vielen kleinen und großen Zuschauern statt. Die Tanne bildete auch im letzten Jahr einen Anziehungspunkt für kleine Ausflüge und Treffen. Sie wird inzwischen traditionell aus der Anwohnerschaft liebevoll zusätzlich geschmückt.

Zum vierten Mal fand das dezentrale „Bunte Adventstreiben“ mit Beteiligung etlicher Läden und Orte im Stadtteil statt. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher wurde auf mehrere Tausend geschätzt. Besonderen Anklang fanden ein beschaulicher Kreis von gemeinnützigen Ständen und ein altmodisches Kinderkarussell direkt auf dem Platz sowie die im gesamten Stadtteil eingesetzte Bimmelbahn.

Kassenwartin Daniela Wilbert stellte der Versammlung den Finanzbericht vor. Die Veranstaltungen und Aktionen des Vereins sind nur möglich dank der Beiträge durch die Mitglieder sowie Sponsoren für einzelne Projekte. Auch die praktische Mithilfe und manche Sachspenden aus den Reihen der Mitgliedschaft ermöglichen erst die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Die Rechnungsprüfer Katrin Braje und Johann Felix Schormann lobten eine übersichtliche und korrekte Konto- und Belegführung. Das Vorstandsteam wurde mit Applaus bedacht und von der Versammlung einstimmig entlastet. Beisitzerin Antonia Berndt schied aus persönlichen Gründen aus dem Vorstandsteam aus.

Bei der Wahl des neuen Vorstandes gab es nur einstimmige Ergebnisse: Jochen Hoffmann (ehem. Mitinitiator des Kioskes des GfS am Siggi) und Andrea Junker (Praxis für Logopädie) sind weiterhin 1. und 2 Vorsitzende, Kassenwartin bleibt Daniela Wilbert und Schriftführerin ist wieder Anke Schmidt (beide Kurz Um-Meisterbetriebe). Serif Dag (Allianz-Vertretung), Jörg Niehoff (Edeka Orangenkiste), Thorsten Reim (Weinparadies Hess), Peter Schmidt (Schmidt & Pähler) und Mona Stuckenbröker (Grafikdesign) wurden als Beisitzerinnen und Beisitzer wieder gewählt. Neu im Vorstand sind außerdem Jonas Nassal-Schellinger (SolarBi) und Alexander Spilker (gemeinsam mit Dominik Straube von Zahnarztpraxis Eckzahn) als Beisitzer.