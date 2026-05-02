Vogelwelt im Siekertal entdecken: Ornithologischer Spaziergang

Vogelkundler Stephan Hollmann lädt am Donnerstag, 30. April, um 19 Uhr zu einer Exkursion ab dem Museumshof ein.

Bad Oeynhausen. Spechte, die ihren Schnabel in den Boden rammen und sich im Kreis darum drehen, Blaumeisen, die anderen Vögeln ihr Futter klauen, und Eulen, die nachts ein Fünf-Cent-Stück erkennen können: Die Vögel unserer Heimat haben erstaunliche Angewohnheiten und außergewöhnliche Fähigkeiten.

Am Donnerstag, 30. April, um 19 Uhr erklärt der Vogelkundler Stephan Hollmann, wo man Vögel am besten beobachten kann, wie sie leben, jagen und fliegen und wie man sie an ihrem Gesang erkennen kann.

Treffpunkt ist der Museumshof. Anschließend geht es mit einer kleinen Exkursion in das vogelreiche Siekertal. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ein Fernglas mitzubringen.

Siekertal in Bad Oeynhausen