Stephan Balkenhol zu Gast – der Künstler der neuen Liborius-Skulptur im Gespräch

Paderborn. Seine Figuren zeigen sich einerseits als ganz alltägliche Menschen, andererseits beeindrucken sie in ihrer Unbewegtheit und scheinbaren emotionalen Ruhe durch eine überaus starke Präsenz. Im Jahr 2023 schuf der international renommierte Bildhauer Stephan Balkenhol eine zeitgemäße Vergegenwärtigung des Bistumspatrons Liborius für die Krypta des Paderborner Doms.

Die hierfür entstandenen Entwurfszeichnungen sind in der kleinen Sonderausstellung auf der Eingangsebene des Diözesanmuseums ebenso zu sehen wie neu entstandene Arbeiten.

Sie verdeutlichen nicht nur den künstlerischen Annäherungsprozess seiner in handwerklicher Tradition gefertigten Skulpturen, sondern auch die thematische Bandbreite von Balkenhols Œuvre.

Am Mittwoch, dem 17. April 2024, ist Stephan Balkenhol zu Gast in Paderborn, um in einem Künstlergespräch Einblicke in seine künstlerische Arbeit zu geben. Gemeinsam mit Museumsdirektor Holger Kempkens spricht er u.a. über die Figur des heiligen Liborius für den Paderborner Dom.

Wie wird eine solche Skulptur technisch umgesetzt? Welche Entscheidungs- und Entstehungsprozesse wurden durchlaufen? Und wie war es, die Skulptur erstmals vor Ort in der Krypta des Paderborner Doms zu sehen?

Im Vorfeld des Künstlergesprächs kann ab 17:00 Uhr die kleine Ausstellung mit den Entwurfszeichnungen des Künstlers zu der Liborius-Skulptur auf der Eingangsebene des Museums kostenfrei besucht werden.