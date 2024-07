Sommer – Sonne – Mondscheinkino 2024

Tickets sind ab sofort online auf der Webseite der Waldbühne am Hermannsdenkmal erhältlich

Detmold. Der Sommer hat offiziell begonnen und viele Menschen genießen die Fußball-Europa-meisterschaft im eigenen Land. Damit die Fans nach dem Finale nicht in ein Sommerloch fallen, gibt es bereits das nächste Highlight für laue Sommerabende. Das Mondscheinkino öffnet vom 18. Juli bis 4. August seine Vorhänge und bietet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden Kinofan etwas dabei ist.

Der Mädelsabend steht ganz im Zeichen der Farbe Pink. Und was passt da besser als der Film „Barbie“? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Chantal aus der „Fack yu Göthe“-Reihe mit ihrem eigenen Film „Chantal im Märchenland“. Wer die Fußballatmosphäre vermisst, sollte sich den Film „Wochenend Rebellen“ ansehen. Darin geht es um einen autistischen Jungen, der mit seinem Vater quer durch Deutschland reist, um endlich seine Lieblingsfußballmannschaft zu finden. Auch die Musik kommt beim diesjährigen Mondscheinkino nicht zu kurz. Mit „Girl You Know It’s True“ steht die Band Milli Vanilli mit dem wohl größten Skandal der Musikgeschichte im Rampenlicht. Beim beliebten Familienabend mit Radio Lippe läuft der Film „Kung Fu Panda 4“, in dem die Hauptfigur Po zum ersten Mal auf eine Schurkin trifft. Kultig wird es dann wieder mit dem Klassiker „The Rocky Horror Pic-ture Show“, der in englischer Originalfassung gezeigt wird.

Musikliebhaberinnen und -liebhaber, vor allem aber Fans der schwedischen Band „Abba“, können sich auf einen Kultfilm freuen. Denn mit „Mamma Mia!“ wird nicht die klassische Kinoversion gezeigt, sondern die Sing-Along-Version. Passend dazu sponsert die Lippische Landesbrandversicherung an diesem Abend tausend prickelnde Getränke zum „Ölen“ der Stimmbänder. „Wir freuen uns, dass das Programm eine gute Mischung aus verschiedenen Genres ist. Ob Drama, Komödie, Musik oder ein Klassiker. So haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, neben dem Hollywood-Blockbuster auch den Arthouse-Film vor der beeindruckenden Kulisse des Hermannsdenkmals zu erleben“, sagt Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe. „Ein großes Dankeschön geht wie immer auch an unsere Kooperationspartner, die uns Jahr für Jahr unterstützen“, so Düning-Gast.

Das gesamte Kinoprogramm und der Kartenvorverkauf sind auf der Website https://www.waldbuehne-am-her-mannsdenkmal.de/ zu finden. Die Karten sind dort im Webshop auch direkt zu erwerben.

Die Waldbühne: Die Waldbühne wurde 2009 am Fuße des Hermannsdenkmals errichtet. Seitdem hat sie sich im Kulturleben der Region fest etabliert. Die Waldbühne verfügt über 999 Sitzplätze und eine mobile Bühne für verschiedene Veranstaltungsformate. In der faszinierenden Kulisse des Waldes finden in den Sommermonaten vielseitige Musikveranstaltungen statt. Außerdem gehö-ren das Mondscheinkino, sowie Comedy-Veranstaltungen zum festen Programm der Waldbühne. Über die Waldbühne hin-aus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: das Hermannsdenkmal, die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.