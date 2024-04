Blomberger Messe besuchen und Ausbildung praktisch testen

60 Akteure aus der Region stellen sich mit Ausbildern und Auszubildenden vor – Workshops oder Mitmachaktionen an fast jedem Messestand

Blomberg. Im Umkreis von 25 Kilometern den Traumberuf zu finden, ist in ländlichen Regionen oft nicht so einfach. Welche Betriebe bilden aus? Welche Berufe werden hinter den Unternehmenstüren ausgeübt? Passt die Belegschaft zu mir? Fragen, die sich Schüler vor der Berufswahl stellen und die bei der 11. Blomberger Ausbildungsmesse am 20. April beantwortet werden können.

Exakt 60 Akteure aus dem Lippischen Südosten und angrenzenden Gebieten stellen sich dann im Unternehmen SynFlex mit ihren Ausbildungsberufen und –inhalten vor. Personalverantwortliche, Ausbilder und Auszubildende stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Ausbildung. Gleichzeitig gibt es an jedem Messestand praktische Aufgaben, die erste Einblicke in die berufliche Tätigkeit vermitteln, aber auch zeigen, welche Fähigkeiten dazu erforderlich sind. Gabelstapler fahren, Bier zapfen, Radwechsel oder Fenster abdichten – auf der Blomberger Ausbildungsmesse können Schüler ihre Geschicklichkeit in diesen und anderen Aufgaben testen. Workshops bieten intensivere Erfahrungen. Da werden am Stand des Unternehmens Phoenix Contact mehrere Lötkurse angeboten. Wir ein Elektromotor aufgebaut ist und funktioniert, erfahren die Schüler im Workshop des Unternehmens Kraus. In die Welt der Elektronik und Microkontroller führen Workshops des Lüdger Unternehmens sh wire und das Autohaus Hache bietet die Möglichkeit, die elektronische Fehlermessung zu testen und Fehler oder Störungen am Motor und diversen Bauteilen am Fahrzeug ausfindig zu machen. Außerdem können die Messebesucher im benachbarten Autohaus den Arbeitsplatz des Mechatronikers vor Ort besichtigen.

Unter freiem Himmel präsentieren sich die Kreishandwerkerschaft, die Dachdeckerschule, der Blomberger Bauhof mit einem Baufahrzeug, die Bundeswehr, die IKK und der Stadtbus aus Bad Pyrmont mit den Ausbildungsangeboten von BeHaPy. Und auch hier kann aktiv gearbeitet werden. „Die Messe zum Anfassen“ lautet schließlich das Motto, dem sich das staylipso-Netzwerk im lippischen Südosten verschrieben hat. Dass ein Besuch auch aus anderen Gründen lohnenswert sein kann, versprechen die Hauptpreise der Verlosung. Wer sich vorab bereits ein Bild von den Ausstellern und den Ausbildungsberufen machen will, kann auf dem stay_lip_so instagram Account vorbeischauen, wo sich die staylipso-Betriebe mit ihren Auszubildenden vorstellen.

Den Ausstellern und Besuchern der Messe präsentiert sich zudem ein neues Gesicht: Stella Eckl wird erstmals die Ausbildungsmesse begleiten und künftig die Projekte des Netzwerks koordinieren. Die bisherige Bildungskoordinatorin Heike Kreienmeier gibt den Staffelstab weiter, bevor sie Ende Mai den Ruhestand antritt. Das Netzwerk lädt herzlich zur Messe ein.

Mehr Infos zur Messe: www.staylipso.de