Season Opening im und am LENKWERK

Am 14. April startet das LENKWERK in die traditionelle Old- und Youngtimer-Saison.

Bielefeld. Das „Season Opening“ gibt am 14. April, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr den Auftakt zu den überregional etablierten und beliebten OPEN HOUSE Veranstaltungen des LENKWERKs. Alle Liebhaber klassischer Fahrzeuge und Freunde des „alten Blechs“ können sich auch in diesem Jahr wieder auf ein abwechslungsreiches Programm und großartige, markenunabhängige Oldtimer, Youngtimer & Sportwagen freuen.

Zu den besonderen Highlights des Season Openings 2024 gehören u.a die Sonderflächen für japanische Fahrzeuge und US Cars sowie der Vortrag „Wissenswertes zum Gebrauchtwagenkauf“ von „Toni der Gutachter“ um 12:00 Uhr. Außerdem lädt der Pop-Up Store der Designerin Friederike von Müller (Puddingtown), ebenso zum Bummeln und Bewundern ein, wie die Dauer-Kunstausstellung von Barbara und Lorena Steinmann und der Galerie Best.

Darüber hinaus öffnen die Werkstätten und Mieter des LENKWERKs ihre Türen und gewähren den Besucherinnen und Besuchern interessante Einblicke in ihre Arbeit.

Neben der historischen Atmosphäre des LENKWERK-Gebäudes, können die Besucherinnen und Besucher aber auch das automobile Flair auf dem gesamte Außengelände genießen, denn alle Fahrerinnen und Fahrer, die mit ihrem eigenen Klassiker anreisen, können diesen, solange der Platz reicht, auf dem Parkplatz der LENKWERK-City parken und präsentieren.

Für die kleinen Pausen zwischendurch gibt es nicht nur eine Aperitivo Lounge, Kaltgetränke und Kaffeespezialitäten, sondern auch eine breite Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien.

Wer den Tag mit einer besonderen Stärkung auf dem LENKWERK Gelände beginnen möchte, hat auch dieses Jahr die Möglichkeit dazu. Die KOCHEREI öffnet von 9:30 bis 13:30 die Türen für einen „Sunday-Breakfast“ (um eine vorherige Tisch-Reservierung wird gebeten).

Nach der Saisoneröffnung folgt am 28. Mai der „Porsche Day“, bevor am 16. Juni alles unter dem Motto „British Day“ steht.

Alle Veranstaltungen finden von 10:00 bis 16:00 Uhr am Stadtholz 24-26, 33609 Bielefeld statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Mehr Informationen zu den Open House Veranstaltungen und zum LENKWERK unter www.lenkwerk-bielefeld.de. Tischreservierungen für die Kocherei unter www.kocherei-bielefeld.de