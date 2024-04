„Frisch auf ins Wochenende“ am 5. und Trainingswanderung am 7. April

Büren. „Frisch auf ins Wochenende“ heißt es wieder am Freitag, 5. April 2024, um 16 Uhr. Der SGV Bürener Land lädt ein zu einer Wanderung über ca. 10 Kilometer. Startpunkt ist der Parkplatz Ecke „Dicke Birken“, Rüthener Straße, in Geseke-Eringerfeld. Die Wanderung dauert ca. drei Stunden.

Am Sonntag, 7. April 2024, laden der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Büren und der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e. V. zudem zur nächsten Trainingswanderung in Vorbereitung auf den Wandertag am 5. Mai ein.

Die ortskundige Wanderführerin Anja Becker startet mit allen Wanderfreundinnen und Wanderfreunden um 10 Uhr in Büren-Harth am Sportplatz, Hepernstraße 40. Die Wanderung geht über ca. 18 Kilometer und dauert etwa 4,5 Stunden. Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Weitere Informationen sind zu finden auf www.wandern-in-bueren.de oder auch im neuen Wandermagazin 2024.