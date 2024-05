Kinder des MINTmachCLUB.Lippe erkunden die SmartFactoryOWL in Lemgo

Fraunhofer ISOB-INA zeigt Industrie 4.0 mit spannenden Bespielen

Lemgo. Wo sonst Wissenschaftler und Studierende an neuen Technologien forschen, konnten 17 Kinder von fünf bis zwölf Jahren Industrie 4.0 live erleben.

Das Team vom Fraunhofer ISOB-INA hatte einen Workshoptag für Mitglieder des MINTmach-CLUB.Lippe vorbereitet und freute sich sichtlich auf die kleinen Gäste, die mit Trinkpäckchen und Süßigkeiten empfangen wurden.

Nissrin Arbesun Perez startete die Veranstaltung mit einer kurzen Präsentation und Fragerunde rund um die Entwicklung der Arbeit, vom Pferdegespann bis hin zur Industrie 4.0. Was Industrie 4.0 genau bedeutet, konnten die Kinder dann in der SmartFactoryOWL lernen, denn hier finden sich moderne Maschinen und Automatisierungsanlagen.

Für MINTmachCLUB.Lippe Kinder wurden dazu eine Legofigur-Produktion und die Herstellung eines Bechers aus umweltfreundlichem Material in Gang gesetzt. Hoch interessiert verfolgten die Kinderaugen die Maschine, die aus kleinen Granulat Teilchen präzise einen Becher fertigte. Durch die Hilfe von Augmented Reality, der erweiterten Realität, wurde eine digitale Aufbauanleitung für eine Legofigur projiziert. Die Kinder konnten dadurch erfahren, welche Teile sie aus welchen Boxen nehmen mussten und wie diese Teile Schritt für Schritt zusammengesetzt werden mussten. Mit der Erfahrung, dass Lego in der SmartFactoryOWL ganz anders läuft als im heimischen Kinderzim-mer konnte die selbst gebaute Figur und der selbst produzierte Becher mit nach Hause genommen werden.

Das MINTmachCLUB-Team bot zusätzlich das Programmieren von Sphero Bolts und das Bauen mit selbst produzierten Plus Plus Steinen an.

„Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder im Kita und Grundschulalter mit diesen spannenden Technologien in Berührung kommen. Man sieht die Begeisterung und die Neugierde förmlich in den Augen der Kinder. Dies gilt es bis zur Berufswahl zu erhalten, um den Fachkäftemangel im MINT-Bereich etwas entgegensetzen zu können. Dazu haben wir den MINTmachCLUB.Lippe gegründet. Außerdem macht es uns auch sehr viel Spaß mit den Kindern zu arbeiten.“, teilt Thomas Mahlmann vom MINTmachCLUB.Lippe mit.

Astrid Alteheld vom Fraunhofer ISOB-INA ergänzt: „Kinder sind neugierig, ihre Fragen zeigen ihren Forschungsdrang und ihr hohes Interesse an den Phänomenen der sie umgebenden Welt. Beste Voraussetzungen, diese in unserer Smart Factory auszuleben und die Kinder frühzeitig für die Naturwissenschaften zu begeistern. Vielleicht steckt in dem „kleinen Forscher“ in ein paar Jahren ein „großer Forscher“ für unsere Forschungslandschaft in Deutschland. Dieser gemeinsame Nachmittag mit den Kindern und dem Team von MINTmach-CLUB.Lippe hat uns sehr viel Spaß gemacht.“

Der MINTMACHCLUB.Lippe richtet sich an alle MINTbegeisterten Kinder und Jugendlichen in Lippe. Mitglied zu werden ist ganz einfach: Den Antrag und weitere Infos gibt es auf www.lippe-mmc.de. Wer als Clubmitglied in Kita, Schule oder Freizeit MINT macht, forscht, entdeckt, tüftelt und baut, kann seine MINT-Aktivitäten auf der Club-Homepage eintragen, dadurch Punkte sammeln und in Prämien eintauschen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.