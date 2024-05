Endspurt für die Nachtansichten

Zur Bielefelder Nacht der Museen, Kirchen, Galerien öffnen am Samstagabend 50 Kulturorte ihre Türen zur Spätschicht

Bielefeld. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ob im Wiesenbad, am Alten Rathaus oder auf dem Klosterplatz – überall werden Kabel verlegt und Strahler aufgestellt, um am Samstagabend die Plätze in magisches Nachtansichten-Licht zu tauchen. Auch die 50 teilnehmenden Museen, Kirchen, Galerien und weitere Kulturorte machen sich startklar für die 22. Auflage der Bielefelder Nachtansichten am Samstag, 27. April, von 18 bis 1 Uhr nachts.

Vorverkauf bis zum Vorabend

Wer noch kein Eintrittsbändchen hat, kann sich bis zum Vorabend noch günstigere Tickets im Vorverkauf sichern (12 Euro, ermäßigt 10 Euro). Das print@home-Ticket muss dann nur noch in der Bielefelder Tourist-Information durch ein Eintrittsbändchen getauscht werden. Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt nur, wenn das Eintrittsbändchen am Handgelenk getragen wird. Spontane bekommen das Eintrittsbändchen auch noch am Veranstaltungstag ab 18 Uhr an der Tageskasse bei allen teilnehmenden Institutionen – dann für 14 Euro und 12 Euro ermäßigt.

Programm mit besonderen Kulturerlebnissen

Der Besuch lohnt sich! Das Programm der Bielefelder Nachtansichten verspricht viele unvergessliche Kunst- und Kulturerlebnisse für Nachtschwärmer. Überall gibt es etwas zu erleben von der Ausstellung im Museum über Licht-Installationen an Fassaden bis zu Performances in Galerien. In der Neustädter Marienkirche können sich Liebende spontan trauen lassen. In der Dr. Oetker Welt können Backfreudige ihren eigenen Brownie dekorieren. Im Historischen Museum kommen Fans der 1990er-Jahre auf ihre Kosten. Die Musik- und Kunstschule belebt den Skulpturenpark der Kunsthalle mit Kunst-Projektionen und einem Catwalk der Modeschülerinnen und -schüler. Auf dem Alten Markt ist erstmals eine Outdoor-Ausstellung zu sehen.

Dank des Hauptsponsors Stadtwerke Bielefeld werden nicht nur das Alte Rathaus und der Klosterplatz stimmungsvoll illuminiert, sondern auch das Wiesenbad in eine magische Glitzerwelt verwandelt. Bei Anbruch der Dunkelheit laden ab 21.30 Uhr interaktive Erlebnisstationen zum Nachtspaziergang ein.

Kostenlos durch die Nacht

Die Stadtwerke Bielefeld sorgen auch für die kostenlose Nutzung des ÖPNVs zwischen 17 und 5 Uhr. Mit dem gültigen Nachtansichten-Bändchen am Handgelenk können Besucher und Besucherinnen am Samstag Bus, StadtBahn, Nachtbus und Regionalbahnen im Bielefelder Stadtgebiet nutzen. Außerdem können „meinSiggi“-Bikes mit dem Code „Nacht24“ für jeweils 60 Minuten ausgeliehen werden. Wer auf das Auto nicht verzichten kann, nutzt am besten das Park+Ride-Angebot und stellt das Fahrzeug an den StadtBahn-Endhaltestellen Senne, Milse oder Sieker ab.

Erste Adresse für die ganze Nacht

Die Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Niederwall 23, Tel. 0521 55774-777) ist am Samstag, 27. April 2024, durchgängig geöffnet: von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Das volle Nachtansichten-Programm gibt es online zum Durchstöbern mit allen Infos zu Highlights, Programminhalten, Tickets und Mobilität: www.nachtansichten.de.