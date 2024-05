Am 1. Mai: Das Wiesenbad eröffnet die Freibadsaison

Bielefelder Bäder suchen Fachkräfte

Bielefeld. Schon bald können die Bielefelderinnen und Bielefeld wieder das Schwimmen unter freiem Himmel genießen. Traditionell startet mit der Eröffnung des Wiesenbads am Mittwoch, 1. Mai, die Freibadsaison in der Stadt. An diesem Feiertag öffnet das größte Freibad der Stadt ab 9 Uhr seine Tore. Je nach Wetterlage sollen voraussichtlich ab Mitte Mai die nächsten Freibäder folgen.

„Das Wiesenbad ist bereit für den Saisonstart. Und auch in den weiteren sechs Freibädern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitglieder der Fördervereine schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, so dass auch dort schon bald die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer begrüßt werden können“, sagt Jürgen Athmer. Der Geschäftsführer der Bielefelder Bäder (BBF) blickt kurz vor dem Saisonbeginn positiv zurück und freudig voraus: „Trotz wochenlangen Regens und für den Sommer niedrigen Temperaturen, konnten wir im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Badegäste in den sieben Freibädern begrüßen.

Umso mehr freuen sich alle auf die nun beginnende Freibadzeit.“

Mit dem Saisonstart im Wiesenbad entfällt das Frühschwimmangebot im Ishara für die Dauer der Saison im Wiesenbad. Frühschwimmer können stattdessen von Montag bis Freitag ab 6 Uhr im Wiesenbad ihre Bahnen ziehen.

Fachkräfte gesucht

Insgesamt herrscht in der Branche weiterhin ein deutlicher Fachkräftemangel, den alle Bäder in Deutschland zu spüren bekommen. Jürgen Athmer: „Insbesondere der Dienstleistungssektor hat es schwer, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Auch den Bielefelder Bädern fehlen weiterhin Fach- und Nachwuchskräfte.“

Bald startet die BBF deshalb eine große Recruiting-Kampagne in und um Bielefeld. „Mit dem Storytelling über Superhelden und Superheldinnen möchten wir darauf aufmerksam machen, wie abwechslungsreich und wertvoll ein Job im Bäderbetriebswesen ist. Wir freuen uns über jede eingehende Bewerbung – auch von Quereinsteigern“, betont Jürgen Athmer.

Flatrate und Abo als Alternative

Als Alternative zum Tageseintritt bieten sich den Freibadgästen ab diesem Sommer zwei Optionen: die Freibad-Flatrate meinSommer und das meinBäderAbo. Die Dauerkarte meinSommer gilt in allen sieben Freibädern und ist für Erwachsene, als ermäßigte Variante und für Familien buchbar. Das Bäder-Abo für Einzelpersonen oder Familien ist neben den Freibädern auch in allen Hallenbädern gültig. Mitglieder des Stadtwerke-Clubs erhalten das Abo schon ab 15 Euro pro Monat. Damit lohnt sich das meinBäderAbo bereits ab zwei Besuchen im Monat. Mehr Informationen gibt es unter www.bielefelderbaeder.de/meinbaederabo.