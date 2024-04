Der Bielefelder Reitclub setzt sich aktiv für die Förderung der Jugend ein

Bielefeld. Am letzten Wochenende fand in der wunderschönen Reitanlage in Senne bei allerschönstem Sonnenwetter eine Reitabzeichenprüfung statt, bei der alle Teilnehmerinnen die unterschiedlichen Leistungsprüfungen bestanden haben.

Los ging es mit den ganz Kleinen und dem Pferdeführerschein, mit dem jede Reiterkarriere in der heutigen Zeit beginnt. Hier lernen die Pferde begeisterten Einsteiger den Umgang mit dem Pferd vom Boden aus und erhalten die Qualifikation für die weiteren Reitabzeichen. Sie wurden dafür mehrere Wochen von dem Reitlehrer Christian Deharde des Reit- und Fahrclub e.V. in der Theorie und Praxis bestens vorbereitet und waren sichtlich stolz auf die erste bestandene Prüfung in ihrem Reiterleben. Für die Prüfungen waren extra die Richter*innen Julia Eilers und Friedhelm Kohsfeld angereist.

Weiter ging es mit der Reitabzeichen der Klasse 6, bei dem die Reiterin eine Dressuraufgabe und eine Springprüfung absolvieren muss. Diese beiden konnte Merle Marie Obermüller auf zwei unterschiedlichen Pferden bestehen. In der Dressur ritt sie dafür den Rappen Don Leandro.

Für das Springen sattelte sie den beliebten Teddy, das aus Instagram wohl berühmteste Schulpferd des Vereins, der im letzten Jahr schon einer der Gewinner im Schulpferdewettbewerb vom Bexterhofs Best Body wurde.

In der nächsten Leistungsklasse 5 wurde die Prüfung dann schon schwerer und die Hindernisse höher und dabei bestanden auch Stefanie Gillitzer, Anna Redder und Nelli Thießen die Prüfung ohne Probleme.

(mit auf dem Bild, Reitlehrer Christian Deharde und Richterin Julia Eilers)

Das Reitabzeichen 4, die höchste Klasse dieses Tages bestand dann die Auszubildende des Vereins Alina Raschke mit dem neuen Schulpferd Giotto. Gleichzeitig absolvierte diese auch ihr Longier Abzeichen der Klasse 5 mit Erfolg.

Für alle Interessierten, die auch an verschiedenen Lehrgängen oder Reitabzeichen teilnehmen möchten, gibt es die Möglichkeit, sich bei dem Reitlehrer des Vereins Christian Deharde zu melden. Der Verein bietet regelmäßigen Dressur- und Springunterricht an. Für die Anfänger gibt es auch die Möglichkeit, mit Longier Unterricht zu beginnen. Auf den gut ausgebildeten Schulpferden kann man auch an den unterschiedlichen Turnieren des Vereins teilnehmen. Für die ganz Kleinen gibt es den beliebten Pony Club des Vereins.

Kontakt über www.bielefelder-reitclub.de

Fotocredit: AWAKENbeauty