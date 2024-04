Verwunschene Dämmerung: Märchenspaziergang im Kurpark Bad Oeynhausen

Am Donnerstag, 18. April um 18:30 Uhr erzählt Christina Langhorst magische Geschichten beim Märchenspaziergang im Kurpark: Von Geistern aus der Anderswelt, von gewaltigen Riesen, von listigen Dieben oder geheimnisvollen Zauberdingen, die das Schicksal der Menschen bestimmen. Dabei macht sie Station an den verwunschensten Orten des Parks: An efeuumschlungenen Bäumen, im Rosengarten oder an den steinernen Brunnen. Treffpunkt: Märchenmuseum, Am Kurpark 3, 6 €/ 4 € (ermäßigt). Bei schlechtem Wetter erzählt Christina Langhorst im Museum.

