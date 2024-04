Stadtmarketing startet Imagekampagne 2024 mit großem Gewinnspiel

Bielefeld. Ab 5. April 2024 sind in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe die Motive der diesjährigen Imagekampagne für Bielefeld zu sehen, die das Stadtmarketing gemeinsam mit den Bielefeld-Partner-Unternehmen realisiert hat. „Bielefeld. City deiner Wahl“ lautet der Kampagnen-Slogan. Die Motive setzen auf den Kontrast von Großstadt- und Landschaftsimpressionen. Teil der Kampagne ist ein Online-Gewinnspiel, bei dem Jahrestickets für Bielefelder Events, Verzehrgutscheine für beliebte Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt sowie Gutscheine für Stadtführungen und Bielefeld-Artikel verlost werden. Radiospots und Anzeigen sowie Videos im Netz und auf Social-Media flankieren die crossmediale Kampagne bis zum Frühsommer.

„Wer die Bielefelderinnen und Bielefelder fragt, was sie an ihrer Stadt besonders schätzen, bekommt häufig Antworten wie: weil die Stadt nicht zu groß ist und nicht zu klein, oder: weil ich hier den Wald habe, aber auch die City“, erläutert Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH, und weiter: „Sich nicht für ein Entweder-oder entscheiden zu müssen und stets die Wahl zu haben, ist ein großer Pluspunkt Bielefelds, den wir für die Imagekampagne 2024 genutzt haben.“

Großstadt und Idylle

„Die Imagekampagne 2024 thematisiert eine wesentliche Stärke Bielefelds, nämlich das Sowohl-als-auch“, ergänzt Jens Siekmann, Leiter Stadtwerbung und Kommunikation bei der Bielefeld Marketing GmbH. „Citymotive stehen im Kontrast zu Natur- und Freizeitimpressionen. Diese Kombination scheinbarer Gegensätze macht klar: Bielefeld lässt dir täglich die Wahl zwischen Großstadt und Idylle, Erlebnis und Erholung. Das Spannungsfeld zwischen Urbanität und Grün macht die Stadt zum attraktiven Wohnort und zur Wahlheimat vieler Menschen, die auf Lebens- und Freizeitqualität Wert legen.“

Bielefeld lässt die Wahl und ist deshalb Wohnort der Wahl für viele. Als Oberzentrum der Region ist Bielefeld zudem ein Publikumsmagnet für Auswärtige, wenn es um Shopping, Museen, Theater, Konzerte und Stadtfeste geht. Die Anziehungskraft als pulsierendes Zentrum Ostwestfalen-Lippes und die zahllosen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Einheimische finden ihren Ausdruck auch im Gewinnspiel, das die Kampagne begleitet. Wer bis zum 23. Mai teilnimmt, kann bei zwei Ziehungen Ticket- und Gutscheinpakete in beachtlichem Umfang gewinnen, die viele Monate lang beste Unterhaltung und Verpflegung garantieren.

Ganz viel Bielefeld im Paket

„Wir haben Pakete aus Tickets, Gutscheinen und Produkten geschnürt, die viele Monate lang nutzbar sind. Damit möchten wir den Gewinnern immer wieder schöne Bielefeld-Erlebnisse schenken – vom Imbiss auf dem Stadtfest über Karussellfahrten bis hin zur spannenden Führung durch die Stadt“, sagen Alisa Flaskämper und Tanja Babic, Team Stadtwerbung und Kommunikation der Bielefeld Marketing GmbH, und ihre Kollegin Christina Makowski erklärt: „Jeder kann mitmachen, indem er einfach auf unserer Website die Frage nach seinem Lieblings-Event beantwortet.“ Die erste Ziehung wird am 25. April stattfinden, die zweite am 23. Mai. „Zum Gewinnspiel gelangt man über den QR-Code auf den Plakaten, die ab jetzt überall in der Stadt zu sehen sind, oder über die Website www.bielefeld.jetzt“, fügt Katharina Frenser hinzu, die ebenfalls im Team Stadtwerbung und Kommunikation arbeitet.

Jedes Gewinnpaket enthält zwei Tickets für die Nachtansichten 2024, zwei Tickets für Brainstorm, ein Gutschein-Bündel für den Leineweber-Markt (inkl. Verzehrgutscheinen), zwei Tickets für das FameLab-Finale, ein Verzehrgutschein-Bündel für den Abendmarkt, zwei Tickets für das Sparrenburgfest (inkl. Verzehrgutscheinen), ein Verzehrgutschein-Bündel für den Weinmarkt, zwei Tickets für run & roll City (Freie Auswahl des Laufs), ein Gutschein-Bündel für den Weihnachtsmarkt (inkl. Verzehrgutscheinen), zwei Tickets für eine Stadttour (Gründergeist-Tour, Urban-Adventure-Tour oder Kiez-Tour), einen Bielefeld-Gutschein in Höhe von 100 Euro sowie ein Souvenir-Set der Tourist-Information mit Tasse „Teutoburg Forest“, Kühlschrankmagnet „Sparren“, Katinka Reinke Bielefeld-Poster, ein Paar Bielefeld-Socken (Größe wählbar), Jutebeutel „Teutoburg Forest“, Bielefeld-Glasflasche „BIE to Go“ und Bielefeld-Gummibärchen.

Gemeinschaft und Identität

„Im vergangenen Jahr haben wir mit einer digitalen Imagekampagne für Aufsehen gesorgt, die gezielt potenzielle Fachkräfte im Umkreis von 200 Kilometern angesprochen hat“, berichtet Siekmann und weiter: „Im Ergebnis haben Hunderttausende User aus Hannover, Kassel, Düsseldorf oder Bremen, alle zwischen 18 und 30 Jahren alt, die Kampagnen-Website besucht und interessante Fakten zu Bielefeld und seiner Umgebung mitgenommen. Nach diesem ‚Auswärtserfolg‘ ist es jetzt an der Zeit für eine Kampagne, die auf die Menschen in der Stadt und die direkte Umgebung zielt.“ So sieht es auch Knabenreich und sagt: „Stadtmarketing kann und muss auch nach innen wirken. Denn letzten Endes sind es die Menschen vor Ort, die wir zu den wichtigsten Botschaftern Bielefelds machen wollen. Und mit der Kampagne ‚Bielefeld. City deiner Wahl‘ liefern wir ihnen dafür neue Argumente.“

Möglich gemacht haben die Kampagne „Bielefeld. City deiner Wahl“ die Bielefeld-Partner. Das Sponsoren-Netzwerk für Bielefeld unterstützt das Stadtmarketing bei der Durchführung zielgerichteter Imagekampagnen und engagiert sich so effektiv für den Standort Bielefeld. „Unsere Partner profitieren von einem Standort, der als attraktiv und lebenswert wahrgenommen wird“, sagt Kati Bölefahr, Leitung Strategie und Markenmanagement bei der Bielefeld Marketing GmbH, und weiter: „Wie gewohnt haben wir die Bielefeld-Partner kreativ eingebunden. Zudem stellen wir ihnen Media-Kits für ihre eigene Kommunikation zur Verfügung.“

Die Kampagne „Bielefeld. City deiner Wahl“ startet am 5. April 2024 und läuft bis Ende Mai 2024. Die Teilnahme am Gewinnspiel mit insgesamt zwei Ziehungen ist vom 8. April bis zum 23. Mai 2024 möglich auf: www.bielefeld.jetzt/deinewahl

Unterstützt bei der Entwicklung der Kampagne „Bielefeld. City deiner Wahl“ wurde Bielefeld Marketing von der Agentur Yomomo GmbH aus Recklinghausen, die auch für die grafische Gestaltung verantwortlich ist. Die Produktion von Werbevideos übernahm das Team der Luftwerk GbR aus Bielefeld.