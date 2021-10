Bundestagswahl 2021: „Wir brauchen jetzt einen Aufbruch“

Deutschland hat gewählt. Stärkste Partei bei der Bundestagswahl ist die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz.

Bielefeld. Nach einem spannenden Wahlabend steht fest, dass die SPD vor der CDU liegt. Allerdings sind für die Regierungsbildung mehrere Konstellationen möglich. Die Koalitionsverhandlungen werden in den nächsten Wochen zeigen, wer die zukünftige Regierung bildet. Wichtig ist dabei für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Ostwestfalen-Lippe, dass sie die großen Herausforderungen anpackt: soziale Gerechtigkeit, Wachstum, gute Arbeit und Klimaschutz.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben ein klares Votum für Veränderung abgegeben. Wir brauchen jetzt einen Aufbruch, um die Herausforderungen in diesem Land stemmen zu können. Wir gratulieren den 15 Bundestagsabgeordneten aus OWL zur ihrer Wahl in den nächsten Bundestag. Die Abgeordneten und ihre Parteien sind gut beraten, wenn sie auf Gemeinsamkeiten setzen. Deutschland braucht jetzt einen echten Wandel, hin zu mehr Klimaschutz und einer Transformation der Wirtschaft, die die Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt. In dem vor uns liegenden Jahrzehnt muss unsere Arbeitswelt und Wirtschaft zukunftsfest gemacht werden, mit einer hohen Tarifbindung, einer starken Mitbestimmung und einem verlässlichen Sozialstaat. Wir brauchen Investitionen in die Zukunft unseres Landes, die gerecht finanziert werden. Die Menschen verlangen sichere Jobperspektiven, und die Aussicht auf eine verlässliche Rente. Nur so können wir Sicherheit im Wandel garantieren und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken,“ kommentiert Anke Unger, Regionsgeschäftsführerin beim DGB in OWL.