Mit dem Kulturrucksack zu TheaterTotal: Noch wenige Plätze frei

Minden. TheaterTotal ist ein NRW-weites Theaterjugendprojekt. 29 junge Menschen, darunter fünf aus Espelkamp und Umgebung, inszenieren in diesem Jahr den Klassiker „Romeo und Julia“. Am 22. April 2018 treten sie in Espelkamp auf. Im Rahmen des Kulturrucksack-Programms können theaterinteressierte Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren gemeinsam nach Espelkamp fahren und einen Workshop und die Aufführung besuchen. Los geht es am Sonntag um 13.45 Uhr am Parkplatz Weingarten. Für die Hin- und Rückfahrt wird gesorgt. In Espelkamp angekommen besuchen die Teilnehmer*innen einen Workshop, der von zwei jungen TheaterTotal-Schauspieler*innen geleitet wird. Nach einer Pause erleben die Teilnehmenden die Schauspieler*innen aus dem Workshop dann in dem Stück „Romeo und Julia“ auf der Bühne. Bevor es zurück nach Minden geht, ist vielleicht noch ein Blick hinter die Kulissen möglich. (Ankunft in Minden ca. 21.30 Uhr).

Die Teilnahme an dem Ausflug kostet zwei Euro und eine Anmeldung im Kulturbüro der Stadt Minden, Kleiner Domhof 6, 32423 Minden, E-Mail: m.toepper@minden.de, Tel.: 0571/89 758 ist erforderlich.

Foto: Dirk Przibylla/TheaterTotal