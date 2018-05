Japanische Faltkunst im Marta Herford

Workshop mit der Künstlerin Satomi Edo

Herford. Am kommenden Sonntag, dem 6. Mai, von 12 bis 15 Uhr, findet unter Anleitung der japanischen Künstlerin Satomi Edo ein dreistündiger Origami-Workshop in der Ausstellung „Ausbruch aus der Fläche“ im Marta Herford statt. Die mittlerweile in Münster lebende Satomi Edo wird dabei einfache und komplexere Origami-Strukturen präsentieren. Anhand von verschiedenen Papierarten werden die Besucher*inen eingeladen die kunstvolle und traditionelle Falttechnik des Origamis selbst auszuprobieren. Der Workshop findet in der Rauminstallation „Salon Tactile“ von Erika Hock statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Satomi Edo wurde 1970 in Kyoto (Japan) geboren. Nach einem Studium der Bildhauerei an der Kunsthochschule in Kyoto folgten einige Lehraufträge in ihrer Heimat. Von 2004 bis 2012 studierte sie Freie Kunst an der Kunstakademie Münster in der Klasse von Prof. Maik und Dirk Löbbert. Ihre Werke sind regelmäßig in Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen.