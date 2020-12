Lokale Kunst zu Weihnachten verschenken

„Bielefelder KunstEdition 2020“ bietet limitierte handsignierte Drucke

Bielefeld. Abstrakte Malerei oder realistische Fotografie? Farbig oder lieber schwarz-weiß? Blumenwiese oder Baudenkmal? Wer auf der Suche nach einem besonderen Kunstgeschenk ist, für den ist die „Bielefelder KunstEdition 2020“ genau das Richtige. 15 Bielefelder Künstlerinnen und Künstler haben sich an dem gemeinsamen Weihnachts-Projekt von Bielefeld Marketing und dem Kulturamt Bielefeld beteiligt. Sie steuern jeweils eines ihrer Werke bei, die es als handsignierte Kunstdrucke in einer limitierten Auflage von jeweils 50 Exemplaren zu kaufen gibt.

Reinerlös geht an die Künstler*innen: Mit dem Kauf eines hochwertigen Kunstdruckes für 100 Euro kann man nicht nur anderen oder sich selbst ein tolles Geschenk machen, sondern auch Bielefelder Künstler*innen unterstützen. Der Reinerlös der Verkäufe geht direkt an die Beteiligten. In der Online-Galerie sind alle 15 Originale der Künstler*innen zu sehen. Mit dabei sind Christine Gensheimer, Xenia Gorzny, Marie-Pascale Gräbener, Carsten Gude, Cecilia Herrero-Laffin, Gereon Inger, Andrea Köhn, Elisabeth Lasche, Veit Mette, Lars Rosenbohm, Robert Schlotter, Stefanie Schwedes, Hana Sheikholeslami, Alexandra Sonntag und Dirk Topel. Alle verkauften Werke werden nach Weihnachten gesammelt gedruckt. Das spart Kosten und kommt dadurch den beteiligten Künstler*innen zugute. Für den weihnachtlichen Gabentisch gibt es eine Geschenkpackung mit einer Vorschaukarte auf den Kunstdruck. Wer den Beschenkten die Auswahl überlassen möchte, kann alternativ auch einen Gutschein für einen limitierten Kunstdruck 2020 verschenken.

„Herzerwärmend Kultur schenken“: Die „Bielefelder KunstEdition 2020“ ist Teil der Weihnachtskampagne „Herzerwärmend Kultur schenken“, die Bielefeld Marketing und das Kulturamt Bielefeld gemeinsam gestartet haben, um den Bielefelder Kulturschaffenden in diesen Zeiten ein Zeichen zu setzen. Dabei lassen sich außergewöhnliche Weihnachtspakete schnüren und verschenken. Ob Gutscheine, Schnupperkurse, Stadterlebnisse oder eben auch Kunst für die Wand. Die Inhalte der Pakete sind frei wählbar. Zu jedem Präsent gibt es außerdem kostenlos eine Bielefeld-Lichttüte dazu.

Die „KunstEdition 2020“ sowie alle weiteren Kultur-Geschenke und Bielefeld-Gutscheine sind in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Niederwall 23, Tel. 0521 516999, Öffnungszeiten Di.+Mi. 11-16 Uhr, Do.+Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr) erhältlich. Oder von Zuhause aus stöbern und online kaufen im Bielefeld-Online-Shop.