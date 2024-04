Detmolder Schuhhersteller Wortmann überreicht Spende von 3.000 € an das Frauenhaus Lippe

Einen Spendenscheck über 3.000 Euro haben Christian Böhm und Jens Beining heute an das Frauenhaus Lippe übergeben. Mit dem Geld soll die Einrichtung unterstützt werden.

Detmold. Das Frauenhaus Lippe bietet notbedürftigen Frauen Schutz, die von seelischer oder körperlicher Gewalt bedroht oder betroffen sind. „Mit unserer Spende möchten wir gerne einen Beitrag dazu leisten, diese so wichtige Institution in unserer Region zu fördern“, sagt Jens Beining, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Wortmann Gruppe, anlässlich der symbolischen Scheckübergabe in Detmold.

Die Spende wurde am Weltfrauentag im Wortmann-Fabrikverkauf durch Schuh- und Losverkäufe im Rahmen des Meet and Greet mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer eingenommen. Die Wortmann Marke MARCO TOZZI organisierte dieses Event extra zum Weltfrauentag gemeinsam mit Ihrem prominenten Modedesigner, zu dem an die tausend Besucher kamen.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende und möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben.“, sagt Stefanie Nowak-Thormählen, Leiterin des Frauenhaus Lippe.

Über die Wortmann Gruppe

Die Wortmann-Gruppe Detmold, bekannt durch ihre Marken Tamaris, Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice, Peter Kaiser und Jana gehört zu den größten Modeproduktions- und – vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden weltweit in über 70 Ländern und mehr als 15.000 Modegeschäften angeboten. International zählt die Gruppe über 1.100 Mitarbeiter:innen. Weltweit produzieren ca. 30.000 Arbeitskräfte für das Detmolder Modeunternehmen.