Schätze hinterm Regenbogen

Märchenmuseum und Auferstehungskirche Bad Oeynhausen feiern den Weltgeschichtentag

Bad Oeynhausen. Geschichten, die verbinden und Brücken bauen. Darum geht es am kommenden Weltgeschichtentag – einem Tag, an dem überall auf dem Erdball die Kunst des mündlichen Erzählens gefeiert wird.

Auch das Märchenmuseum Bad Oeynhausen ist mit seinen Erzählern dabei: Am Sonntag, den 17. März um 18:30 Uhr stellen sie sechs besondere Geschichten aus England, Schottland, Deutschland, Norwegen und dem Elsass vor – zu Klängen der Harfe in einem der schönsten Kirchenschiffe der Region. So berichten sie in der evangelischen Auferstehungskirche der Kurstadt von Habetrott, der keltischaltenglischen Schutzpatronin des Spinnens und Webens, von einem Mädchen, das sich auf den Weg macht, ihre verzauberten Brüder zu erlösen oder von einem Neugeborenen, an dessen Wiege eine Fee erscheint und ihm prophezeit, am Ende des Regenbogens einen Schatz zu finden.

Der Eintritt ist frei (Hutsammlung).

Märchenmuseum Bad Oeynhausen

Am Kurpark 3 – 32545 Bad Oeynhausen