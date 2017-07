Wirkkala-Ausstellung verlängert

Petershagen. Wegen des großen Publikumsinteresses verlängert das LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim seine Ausstellung mit Objekten des finnischen Designers Tapio Wirkkala. Das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Petershagen zeigt die Schau wird noch bis Sonntag (27.8.).

Tapio Wirkkala (1915-1985) gilt als einer der renommiertesten Designer und Architekten Finnlands. Seine Entwürfe, vor allem in Glas, Silber oder Porzellan, gehören zu den Klassikern des modernen Designs. „Bei so viel positiver Resonanz haben wir alles möglich gemacht, um die Ausstellungsdauer in Gernheim zu verlängern. Natürlich bieten wir auch während der Verlängerung Führungen an“, freut sich Museumsleiterin Dr. Katrin Holthaus. Besonderes Augenmerk des Publikums läge auf den Objekten, die Wirkkala für den Porzellanhersteller Rosenthal entwarf und die im Herrenahaus zu sehen sein, verrät sie.

Bekannt sind aber auch Wirkkalas Entwürfe in Glas. Für die Glashütte Iittala gestaltete er Objekte aller Genres. Ab 1946 schuf Wirkkala hier viele seiner bekanntesten Modelle, so etwa den „Pfifferling“ (Kantarelli). 1954 wurde Tapio Wirkkala künstlerischer Direktor der Glashütte Karhula-Iittala. Seit den 1960er Jahren kooperierte er mit einer der einflussreichsten Glashütten Muranos, Venini. Dort werden seine inzwischen klassischen Entwürfe heute noch ausgeführt. Wirkkala entwickelte aber auch für andere Materialien Entwürfe, so arbeitet er mit der Gold- und Silberschmiede Kultakeskus oder dem Porzellanhersteller Rosenthal zusammen. An vielen seiner Entwürfe ist die Inspiration durch die finnische Natur deutlich abzulesen.

Die durch das Finnische Glasmuseum kuratierte Ausstellung führt Objekte aus vielen Sammlungen zusammen: Die Collection Kakkonen sowie die Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftung und das Finnische Glasmuseum selbst steuerten die Exponate bei. Neben den klassischen Glasobjekten sind auch Wirkkalas Entwürfe für die Porzellanmanufaktur Rosenthal zu sehen.

Öffentliche Führungen werden zu diesen Terminen angeboten:

So, 23.7. – 15 und 16 Uhr

So, 06.8. – 15 und 16 Uhr

So, 20.8. – 15 und 16 Uhr

So, 27.8. – 15 und 16 Uhr

Darüber hinaus sind die Führungen weiterhin für Gruppen buchbar unter Tel. 05707 9311-0.