Universität Paderborn: Neues Theaterstück „König Ubu“

Paderborn. Am Donnerstag, 12. April, 19.30 Uhr, führt die Studiobühne der Universität Paderborn erstmals das Theaterstück „König Ubu“ des französischen Schriftstellers Alfred Jarry auf. Danach ist das Stück am 15., 19., 25. und 29. April sowie am 5., 15. und 18. Mai ebenfalls um 19.30 Uhr zu sehen. Karten gibt es für 8 Euro bzw. ermäßigt für 5 Euro im Vorverkauf beim Paderborner Ticket-Center (Marienplatz 2a; Tel.: 05251-299750) sowie jeweils ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Im Sommersemester 2018 will die Studiobühne das selten gespielte Stück neu ausloten. Charaktere, die wie Pappkameraden daherkommen, unkonventionelle Sprachspiele, Slapstick-Elemente, Schauspieler, die ihre Rollen nicht ganz ernst nehmen, und Rollen, die ihre Schauspieler nicht ganz ernst nehmen: Dies alles erwartet die Theaterbesucher. „König Ubu“ ist Alfred Jarrys Erstlingswerk, das er als fünfzehnjähriger Schüler entwarf. Über die Jahre entwickelte es sich zum Gründungsmythos des „Absurden Theaters“.