Mr. Irish Bastard im Forum Bielefeld 05.04.2024

Bielefeld. Mr. Irish Bastard –“Battle Songs of the Damned” Tour 2024. Nach dem Erfolg ihrer UK-Tour im November 2023 und der Veröffentlichung ihrer ersten Single “All my friends are idiots” am 17. November 2023, freut sich die Band Mr. Irish Bastard, ihre bevorstehende Deutschlandtournee für 2024 anzukündigen. Unter dem Titel “Battle Songs of the Damned” wird die Tour die Band durch mehrere Städte Deutschlands führen, um ihre einzigartige Mischung aus Energie, irischer Gemütlichkeit und kraftvollem Sound zu präsentieren. Mr. Irish Bastard haben sich im In-und Ausland einen Namen gemacht und gelten als eine der besten Live-Bands der Szene. Ihre Auftritte sind bekannt für ihre rohe Energie, die Kombination aus traditionellen irischen Klängen und modernem Punkrock sowie eine Atmosphäre, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht.Die Tour wird nicht nur neue Lieder vom kommenden Album “Battle Songs of the Damned” beinhalten, sondern auch die beliebten Hits, die Mr. Irish Bastard zu einer der gefeiertsten Bands in ihrem Genre gemacht haben. Fans können sich auf einen unvergesslichen Abend mit lebendiger Musik, irischer Gemütlichkeit, heißen Sounds und kühlen Drinks freuen.