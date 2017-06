„Sockit auf Hexenspur“

Bad Oeynhausen. In dieser Spielzeit hat sich der Theaterjugendclub sockit des Theaters im Park mit dem Thema Hexenverfolgung in Deutschland im ausgehenden Mittelalter beschäftigt und präsentiert am Samstag, den 10.06.2017 um 18.00 Uhr eine Inszenierung des 90-minütigen Theaterstücks Hexenspur von Günther Tiebel, die trotz ihres ernsthaften Hintergrunds von einem surrealen, mitunter abgründigen Humor getragen wird. Das von den Jugendlichen ausgewählte Stück wurde durch selbst entwickelte Szenen ergänzt und um eine neue Spieldimension erweitert: die der sogenannten Bouffons. Hierbei handelt es sich um skurile, zeitlose Wesen, die die Geschehnisse des Stücks beobachten, kommentieren und ins Groteske überzeichnen. Emanzipation, Fremdenhass, Obrigkeitsdenken, Denunziation und Verfolgung – all diese Themen schwingen in dem Stück mit und werden uns durch die spöttische, zügellose Belustigung, die die Bouffons allem menschlichen Handeln gegenüber empfinden, wie in einem Zerrspiel präsentiert. Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches Stück Jugendtheater.

Zur Geschichte:

Während der Zeit der Hexenverfolgungen findet die umherziehende Barbara als Jungmagd in einer Weberfamilie ein Unterkommen. Ihre Kenntnisse in der Anwendung von Heilkräutern werden ihr aber bald zum Verhängnis, da vor allem der Weber als Schreiber im Gericht obrigkeitshörigen Eifer entwickelt. Er kann es nicht hinnehmen, dass sich sein Sohn Georg mit einer „Dahergelaufenen” anfreundet. So kommt Barbara vor den Hexenrichter, der in menschen- bzw. frauenverachtender Weise ganz im Sinne des „Hexenhammers” (der damaligen Hexenprozessordnung) aus Unschuldigen Hexen macht.

Der Theaterjugendclub sockit wurde 2014 gegründet und ist in den vergangenen Jahren zu einer starken Theatergruppe zusammengewachsen, die mit ihren Auftritten, Premieren und Bühnenaktionen das Kulturleben in Bad Oeynhausen aktiv mitgestaltet. Die „Socken“, wie sich die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler selbst nennen, sind eine 15-köpfige Gruppe von Jugendlichen, die sich jeden Montagabend treffen und gemeinsam mit ihrem Theaterpädagogen Daniel Scholz und der Regieassistentin Katharina Weitkamp Theaterstücke erarbeiten, die sich vor allem an Jugendliche in Bad Oeynhausen, aber auch an weitere interessierte Zuschauer der Region richten. Die Gruppe schauspielert und fördert ihre Kreativität nicht zuletzt nach dem Motto „An actor must never be afraid to make a fool of himself!“ (Harvay Cocks)

Tickets für diese Vorstellung und weitere Informationen gibt es für 5,00 Euro (ermäßigt 3,00 Euro für Kinder bis 14 Jahren) in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und sonntags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.

Eine weitere Aufführung findet am Montag, den 26.06.2017 um 20.00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Hier sind die Karten nur an der Abendkasse erhältlich.