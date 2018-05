Paderborn macht „Ernst mit lustig“: WDR 5 und WDR Fernsehen präsentieren das „Kabarettfestival Paderborn 2018“

Paderborn. Eines der größten deutschen Kabarettfestivals findet vom 6. bis 24. Mai wieder in Paderborn statt. Zahlreiche namhafte und hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, darunter natürlich einige aus der Region OstwestfalenLippe, machen die Stadt mit ihren Auftritten erneut zu einer Hochburg des Kabaretts. Alles unter dem Motto: Paderborn macht Ernst mit lustig.

Die Hörfunkwelle WDR 5 und das WDR Fernsehen werden dabei sein und in ihren Programmen viele Highlights des rund dreiwöchigen Festivals präsentieren. Darunter das „WDR Kabarettfest“, das Show-Revival der legendären Veranstaltungsreihe „Lob der Provinz“, die Auftritte von Bodo Wartke und Jochen Malmsheimer sowie die Programme des Trios „STORNO“ und des Comedy-Gesangsduos „die feisten“. WDR 5 war in den vergangenen Jahren regelmäßig in Paderborn und der umliegenden Region zu Gast, das Kabarettfestival 2018 begleitet erstmals auch das WDR Fernsehen. Zum Auftakt zeigt das WDR Fernsehen am Samstag, 12. Mai, um 21.45 Uhr das „WDR Kabarettfest“, WDR 5 präsentiert es am Samstag, 26. Mai, um 15.05 Uhr im Rahmen der Sendereihe „Unterhaltung am Wochenende“.

„Wir freuen uns, das Kabarettfestival in Zusammenarbeit mit WDR 5 nun auch im WDR Fernsehen präsentieren zu können und unsere Kabarett- und Comedypalette damit zu bereichern“, sagt Karin Kuhn, die Unterhaltungschefin des WDR Fernsehens: „Uns ist es wichtig, dass wir im WDR Fernsehen Künstlerinnen und Künstler sowie Veranstaltungen aus ganz NRW zeigen und sind stolz, 2018 ein hochkarätiges Event aus der Region Ostwestfalen-Lippe abbilden zu dürfen.“

Und Hans Jacobshagen, Chef der Hörfunk-Unterhaltung, fügt hinzu: „Für WDR 5 war es seit seinem Bestehen immer ein Anliegen, Kabarett in und aus der Region zu präsentieren. Das Kulturbüro OWL ist dabei von Anfang an ein zuverlässiger Partner gewesen. Schon 2016 waren dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich am Gelingen des RadioKabarettpreises Salzburger Stier beteiligt.“

Das „Kabarettfestival Paderborn 2018“ ist eine Veranstaltung des „KulturBüro-OWL“ mit Unterstützung von „Paderborn überzeugt“, präsentiert von WDR 5 und WDR Fernsehen.

Mehr Infos und Tickets unter www.ernst-mit-lustig.de