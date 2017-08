„Optimum fürs Volk“

Bielefeld. Quichotte ist Kabarettist, Rapper und Slam – Poet und er wusste schondamals , als sein Fußballtrainer in der E – Jugend am Spielfeldrand brüllte: „ Da geht noch mehr – zieh dran! “, dass genug niemals genug sein würde.



Heute stellt sich in Gesellschaft und Wirtschaft das selbe Bild dar: Man behauptet, es könne immer noch mehr Wachstum, immer noch bessere Ergebnisse geben und die Effizienz egal in welchen Belangen wäre immer noch zu steigern. „Höher, schneller, weiter“ ist das Mantra der nie zufriedenen.

„Quatsch ist das “, sagt Quichotte und schiebt dem Streben nach Perfektion und dem Überanspruch in seinem neuen Soloprogramm einen Riegel vor.

Mit feinem Blick für die Irren der postmodernen Gesellschaft und einer guten Portion Schalk im Nacken bringt der Rabauke vom Rhein Lieder, humoristische

Kurzgeschichten, Gedichte und Stand – up zusammen und entführt das Publikum zumindest für eineinhalb Stunden aus den Mühlen der Leistungsgesellschaft.

Tickets gibt es an allen bekannten VVK – Stellen.

16,00 Euro (ermäßigt 10 ,00 Euro) zzgl. Gebühren

6. September 2017

Bunker Ulmenwall

Einlass: 19:30

Beginn: 20:30

Bilder: High Culture Veranstaltungsmanagement