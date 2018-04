Neue Mad Cap Video-Single Freitag online

Mad Cap macht mit bewegendem Video auf zweiten Teil seines Albums aufmerksam

Der Bielefelder Musiker Mad Cap veröffentlicht am Freitag, den 13.4.2018 (18 Uhr) das nächste Video „Resetknopf“ aus seinem aktuellen Album REACH PEACE. Damit macht er auf die zweite Hälfte des Albums aufmerksam, das digital am 11.5.2018 erscheinen wird. „Die Welt ist schrott, kaputt und ich such ́ den Resetknopf…“ (Textauszug).

Infos zum Video:

Der Nationalismus erstarkt weltweit und wird dann auch noch als Stärke verkauft. Die deutsch-türkischen Beziehungen leiden besonders darunter. Der letzte Giftgasangriff in Syrien ist knapp ein Jahr her. Auch die deutsche Rüstungsindustrie sorgt durch indirekte Beteiligung für die Fortführung von Kriegen und für das Töten von Menschen. Der vorherrschende neoliberale Kapitalismus offenbart auch hier seine Schwächen nicht erst jetzt. Ein neuer Kalter Krieg ist längst gegenwärtig und mehr und mehr verrückte Menschen bekleiden höchste Staatsämter.

Das sind nur einige Punkte, die Mad Cap Anlass gaben diesen Song zu schreiben und mit bewegenden Bildern in einem Video zu veröffentlichen. Mad Cap stand schon immer für politischen Rap und mit diesem Werk möchte er gegen Nationalisten, Faschisten, Rassisten und rücksichtslosen Menschen ein Zeichen setzen. Eine andere, eine neue Welt zu erschaffen scheint hier nur noch mit dem Resetknopf zu funktionieren.

Youtube-Link: https://youtube/cmXeeZssT2s

Interessierte können REACH PEACE als CD – Sonderedition (Achtung: Nur auf CD sind alle 19 Titel) erwerben (nur auf shop.art4real.de)! Digital: Teil 1: 10.2.2018| Teil 2 (Titel 9 bis 19 + Exklusivtrack): 11.5.2018

Foto: Art 4 Real