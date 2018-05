Mitarbeiter der MVA Bielefeld spenden für den Abenteuerspielplatz Schelpmilser Weg

Bielefeld. Mitarbeiter der Müllverbrennungsanlage Bielefeld und Interargem machen sich seit 2010 für lokale Projekte stark. Sie verzichten bei der Auszahlung ihres Gehalts auf die Netto-Cent-Beträge. Was für jeden Einzelnen maximal 11,88 Euro im Jahr sind, ist in der Gesamtsumme beachtlich. Die Geschäftsführung verdoppelt nochmal den Betrag. So kamen jetzt 2.700 Euro zusammen. Diesmal ist die Wahl auf das Projekt Abenteuerspielplatz Schelpmilser Weg gefallen. Diese sozialpädagogische Einrichtung ermöglicht es Kindern aus dem Stadtteil Baumheide, sowie anderen Bereichen Bielefelds in ihrer Freizeit zum Beispiel Buden zu bauen, Tiere zu versorgen, Gemüse im Garten zu pflanzen oder zu basteln. Für die Eltern fallen dafür keine Teilnahmegebühren an.

Der Verein ermöglicht das Angebot durch Spenden von Bielefelderinnen und Bielefeldern. „Die Mitarbeiter freuen sich, dass sie ein Projekt unterstützen, das für Kinder und Jugendliche eine sinnvolle Freizeitmöglichkeit bietet. In der Natur sein, Freunden treffen und sich sportlich zu betätigen ist für die Entwicklung der Kinder wichtig“, so Dennis Behrendt vom Betriebsrat.

Foto: Yvonne Liebold