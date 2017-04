Mit Werken von Mozart, van Beethoven und Gershwin

Bad Oeynhausen. Weltklassik am Klavier umfasst eine kleine, feine, exklusive Konzertreihe von Klavierkonzerten und steht unter der Schirmherrschaft der Professoren Bernd Goetzke, Matti Raekallio und Lars Vogt. Einmal im Monat treten die jungen, außergewöhnlichsten und talentiertesten Pianisten der Klassikwelt für die Reihe „Weltklassik am Klavier“ in der Wandelhalle Bad Oeynhausen auf.

Am Sonntag, den 09. April 2017 um 18.30 Uhr gastiert die amerikanische Pianistin Katie Mahan für die Reihe „Weltklassik am Klavier“ um 18.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark Bad Oeynhausen und präsentiert bekannte Werke von Mozart, van Beethoven und Gershwin. Katie Mahan gilt als eines der herausragenden Talente der internationalen Konzertszene. Sie fasziniert ihr Publikum durch ihre bestechende Virtuosität, ihre einzigartige musikalische Persönlichkeit, ihre poetische Spielweise und ihre anmutige, charmante Bühnenpräsenz. Sie gilt als Interpretin von höchstem Rang für die Werke George Gershwins, die sie in eigenen virtuosen Soloklavierbearbeitungen in den Konzerthäusern der ganzen Welt spielt. Katies größter musikalischer Einfluss war ihr Studium mit dem französischen Pianisten Pascal Rogé. Meisterklassen bei Weltstars wie u. a. Lang Lang und Auftritte als Solistin sowie mit großem Orchester haben ihren außergewöhnlichen Stil geprägt.

Das Programm am 09.04.2017 beginnt mit der Sonate Nr. 6 in D-Dur K 284, die im Jahr 1774 von Mozart komponiert wurde und zu den brillantesten und virtuosesten seiner frühen Sonaten zählt. Mozart selbst spielte diese oft auf dem Hammerklavier. Ihr Finale zeigt seine einzigartige Begabung für Variationen. Beethovens Appassionata, komponiert zwischen 1804 und 1806, ist ein sehr persönliches Werk. Er selbst hielt sie zur Zeit seiner Entstehung für seine größte Sonate. Keine andere Sonate lässt unverhüllter seinen wahren Charakter erahnen: Seinen Kampf, seine Verzweiflung und seinen Willen zu siegen. Nach der Pause spielt Katie Mahan Mozarts Fantasie und Fugue in C-Dur K 394, die 1782 entstand. Dieses selten gespielte Stück ist eines seiner ungewöhnlichsten Werke. Das Konzert endet mit der von George Gershwins „Amerikaner in Paris“ von 1928, einer symphonischen Dichtung, die jedoch auf Klängen des Jazz basiert. Inspiriert von seinem Aufenthalt in Paris, lässt sie die dortige Spannung der 20er-Jahre wieder erwachen.

Das Konzert „Weltklassik am Klavier – Appassionata!“ von Katie Mahan am Sonntag, den 09.04.2017 um 18:30 Uhr in Bad Oeynhausen umfasst folgendes Programm:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonate Nr. 6 D-Dur K 284

I. Allegro

II. Rondeau en Polonaise

III. Andante

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate Nr. 23 f-Moll op. 57

I. Allegro assai

II. Andante con moto

III. Allegro ma non troppo – Presto

– Pause –

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Fantasie und Fugue C-Dur K 394

GEORGE GERSHWIN

An American in Paris, arr. Mahan

Die Eintrittskarten sind erhältlich für 20,00 Euro (Studenten zahlen 15,00 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben freien Eintritt). Informationen zur Konzertreihe gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und ab April auch sonntags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, sowie online auf www.badoeynhausen.de, www.weltklassik.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer halben Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.