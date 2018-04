Kreis Lippe bietet freie Plätze für den Girls‘ und Boys‘ Day

Detmold. Ein Tag extra für Mädchen und Jungen: Die Kreisverwaltung Lippe lädt in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse zum Girls‘ und Boys‘ Day ein.

Am 26. April können sie Berufe kennenlernen, die als eher untypisch für Mädchen oder Jungen gelten. Schülerinnen haben die Möglichkeit, sich die Bereiche IT, Vermessung/Kataster, Immissionsschutz/Energie sowie Landschaft/Naturhaushalt näher anzuschauen, oder sie können einen Tag bei der Feuerwehr verbringen. Schüler erhalten einen Einblick in die Arbeit der Zulassungsstelle, des Kreisarchivs oder der Verwaltung. Zudem gibt es freie Plätze bei den Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet.

Anmeldungen können direkt im Internet unter www.girlsday.de oder www.boysday.de vorgenommen werden.

Für Rückfragen steht die Gleichstellungsbeauftrage des Kreises Nicole Krüger unter n.krueger@kreis-lippe.de zur Verfügung.

Foto: Lisa Grünreich (Landrat Kreis Lippe)