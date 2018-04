IHK ehrt 72 beste Auszubildende

Die erfolgreichen Absolventen der Winterabschlussprüfung der Industrie – und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) sind heute von IHK – Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und IHK-Geschäftsführer Berufliche Bildung Swen Binner für ihre hervorragenden Leistungen mit dem Bestenpreis der IHK geehrt worden. Von den insgesamt 3.0 19 Auszubildenden, die von ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüssen der IHK geprüft wurden, gehörten 72 zu den jeweils drei Besten pro Beruf mit einem sehr guten Prüfungsergebnis. Nach Worten Meier – Scheuvens können die Besten mit Recht stolz auf ihren Erfolg sein. „Sie haben bewiesen, dass sie sich den Anforderungen einer Berufsausbildung stellen und diese sehr erfolgreich durchlaufen können. Ihre abgeschlossene Berufsausbildung bildet den optimalen Ausgangspunkt für alle zu künftigen Laufbahnen. Auch die Rahmenbedingungen sind sehr positiv, denn der wachsende Fachkräftebedarf bietet aktuell beste Startbedingungen für den Schritt von der Ausbildung in das Berufsleben“, betonte der IHK – Präsident in seiner Festrede. Er dankte ausdrücklich allen Ausbildern, Lehrern und Prüfern für ihren Einsatz. Gleichzeitig sprach der IHK – Präsident auch die digitale Transformation mit den damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen an. „Die Digitalisierung wird uns in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dazu zwingen, uns ständig weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Allerdings haben unsere heutigen Absolventinnen und Absolventen auch als sogenannte‚ Digital Natives‘ den Vorteil, dass der Umgang mit der entsprechenden Technik für sie selbstverständlich ist.“