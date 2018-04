„Ich sehe was, was du nicht siehst – Bookfaces!“

Fotoshooting in der Stadtbibliothek

Minden. In diesem Kulturrucksack-Workshop können Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren alles rund ums Fotografieren erfahren. Dabei lernen die Teilnehmenden von der Fotografie-Künstlerin Susann Dietrich, wie man mit verschiedenen Materialien experimentiert. So entstehen zum Beispiel ungewöhnliche künstlerische Fotografien mit Buchcovern. Die Welt erscheint in einem anderen Licht und steht Kopf. Am Ende des zweiten Tages stellen die Nachwuchs-Fotografiekünstler*i nnen ihre Werke im Rahmen einer kleinen Ausstellung in der Stadtbibliothek aus. Der Workshop findet am 5. und 12. Mai jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek Minden (Königswall 99, 32423 Minden) statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Marie Toepper im Kulturbüro der Stadt Minden entgegen: E-Mail m.toepper@minden.de, Telefon: 0571/89 758.

Foto: Anatol Gottfried