FH-Wochen im Berufsinformationszentrum

Bielefeld. Für Interessierte an Bachelor- und Masterstudiengängen finden im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Bielefeld vom 14.01.2019 bis 07.02.2019 Fachhochschul-Wochen statt. Vier Wochen lang dreht sich im BiZ alles rund um das Studium an der FH-Bielefeld. In zahlreichen Vorträgen kann man sich über die Inhalte der FH-Studiengänge informieren und einen Ausblick auf berufliche Perspektiven nach dem Studium bekommen. Die Themenwochen richten sich an alle Studieninteressierte in Ostwestfalen-Lippe und können kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden.

Besonders für Unentschlossene, die zwischen einem FH- oder Uni-Studium schwanken, aber auch Interessierte an praxisintegrierten Studiengängen, können die FH-Wochen eine Orientierung geben. In rund 19 Vorträgen stellt die FH Bielefeld sich und ihre Studiengänge vom 14.01.2019 bis 07.02.2019 im BiZ der Arbeitsagentur Bielefeld in der Werner-Bock-Straße 8 vor. Referenten sind jeweils die Studienberatung und berufserfahrenen Professoren der FH

Bielefeld. „Es gibt über 19.000 Studiengänge in Deutschland die man im Detail nicht alle kennen kann. Studieninteressierte sollten mindestens aber die heimischen Hochschulen und ihre Studienangebote kennen“, merkt Dr. Wulf Kobusch an, der als Berater für akademische Berufe bei der Agentur für Arbeit Bielefeld tätig ist. Die Leiterin der Zentralen Studienberatung der FH Bielefeld, Dr. Marita Ripke, sieht die Angebote während den FH-Wochen als eine gute Orientierungshilfe, denn „alle Vorträge werden von Professoren und Studiengangsleitern gehalten, die als Lehrende die Studieninhalte genau kennen, in den Studienfeldern zudem berufliche Erfahrungen mitbringen und praxisnahe Berufseinstiege nach dem Studium aufzeigen können“.

Seit mehr als 25 Jahren organisiert die Arbeitsagentur in Zusammenarbeit mit der FH Bielefeld die FH-Wochen. Die Themenwochen sind zugleich eines der Highlights im Frühjahrsprogramm des BiZ. Dort finden nicht nur Veranstaltungen rund um Berufs- und Studienorientierung statt, auch gibt es Themeninseln mit Informationen und Broschüren zu Studiengängen, Hochschulen und Zugangsbedingungen zum Mitnehmen.

Im Überblick: Veranstaltungen während der „FH-Wochen“ im BiZ

Montag, 14. Januar 2019, 15 Uhr:

Überblick über alle Studiengänge und duale Studiengänge, Bachelor- und Masterabschlüsse, sowie Möglichkeiten des Auslandsstudiums an der FH Bielefeld

Dienstag, 15. Januar 2019, 15 Uhr:

Vorstellung des Studiengangs International Studies in Management (ISM)

Donnerstag, 17. Januar 2019, 14:30 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) / Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) praxisintegriert, Elektrotechnik (B.Eng.)

Montag, 21. Januar 2019, 15 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.), Gestaltung (B.A.) / Gestaltung (M.A.)

Dienstag, 22. Januar 2019, 15 Uhr

Vorstellung der Studiengänge Wirtschaftsrecht (LL.B.), Informatik (B.Sc. / M.Sc.)

Donnerstag, 24. Januar 2019, 14:30 Uhr:

Vorstellung des Studiengangs Ingenieurinformatik (B.Eng.)

Donnerstag, 24. Januar 2019, 16:30 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Apparative Biotechnologie (B.Sc.) und Mechatronik (B.Sc.)

Montag, 28. Januar 2019, 15 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Architektur (B.A.), Bauingenieurwesen (B.Eng.), Regenerative Energien (B.Eng.)

Dienstag, 29. Januar 2019, 15 Uhr:

Vorstellung des Studiengangs Angewandte Mathematik (B.Sc.) und Überblick über die praxisintegrierten Studiengänge am Standort Gütersloh (Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering, Digitale Logistik, Digitale Technologien)

Donnerstag, 31. Januar 2019, 13:30 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (B.A.) in Vollzeit / praxisintegriert

Donnerstag, 31. Januar 2019, 14:30 Uhr:

Vorstellung des Studiengangs Maschinenbau (B.Eng.)

Montag, 4. Februar 2019, 15 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Soziale Arbeit (B.A.) und Pädagogik der Kindheit (B.A.)

Dienstag, 5. Februar 2019, 14:30 Uhr:

Vorstellung des Studiengangs Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Donnerstag, 7. Februar 2019, 14:30 Uhr:

Überblick über die praxisintegrierten Studiengänge am Standort Minden (Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau)

BU: Besonderes Angebot zur Studienorientierung: Dr. Wulf Kobusch (Berater für akademische Berufe, Agentur für Arbeit Bielefeld) und Dr. Marita Ripke (Leiterin Zentrale Studienberatung, FH Bielefeld) laden zu den „FH-Wochen“ ins Berufsinformationszentrum ein. © Agentur für Arbeit Bielefeld

