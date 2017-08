Ensatzberischt Feuerwehr Minden 22.08.2017

Einsatzstelle: Simeonskirchhof, Minden

Datum: 22.08.2017, 18:52 Uhr

Beim Eintreffen des Löschzuges der Berufsfeuerwehr schlugen Flammen aus der tiefergelegnen Wohnung. Der Brand hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon auf die höher gelegene, angebaute Wohnung, übergegriffen.

Der zuerst vorgehende, mit Atemschutz ausgerüstete, Angriffstrupp nahm einen Löschangriff in der tiefergelegenen Wophnung vor, der auch schnell Wirkung zeigte. Von den unmittelbar darauf weiter eintreffenden Feuerwehrkräften wurde ein weiterer Löschangriff auf die höher gelegene Wohnung eingeleitet. Nachdem die Haustür aufgebrochen wurde, ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz in diese Wohnung vor.. Auch hier zeigte der Löschangriff schnelle Wirkung. Anschließend waren in beiden Wohnungen noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich.

Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Eingestzte Einheiten: Löschzug der Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr mit den Löschgruppen Stadtmitte, Hahlen, Stemmer und Bölhorst, Rettungsdienst, Pressegruppe

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Minden