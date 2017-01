Engelsstimmen vs. Teufelsgeiger

Bad Oeynhausen. Am 04.02.2017 um 19:30 Uhr begeistern das charmante Trio Viviparie gemeinsam mit ihrem Stargast, dem berühmten Geiger Jan Baruschke, ihre Zuschauer bei einem abwechslungsreichen Konzert der besonderen Art für Musikfreunde in der Wandelhalle in Bad Oeynhausen.

Wenn Engelsstimmen auf einem Teufelsgeiger treffen, werden musikalisch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Die beiden charmanten Sänger Valerie Koning und Marian Henze werden mit ihren gefühlvollen engelsgleichen Stimmen das Publikum in der Wandelhalle verzaubern und ihnen zeigen, wieviel Kraft und Schönheit in der Musik stecken kann. Sie standen bereits mit Künstlern wie Adoro, den Berlin Comedian Harmonists, Stefan Mross, Otti Bauer und Oswald Sattler auf der Bühne. Begleitet am Klavier werden die beiden Sänger von dem aus Fernsehen und Werbung bekannten, mehrfach preisgekrönten Pianisten Nikolai Juretzka, der mit seinem nonchalanten Tastentalent das Publikum begeistert und das Trio vervollständigt.

Gemeinsam sind die Künstler seither regelmäßig auf dem berühmten ZDF-Traumschiff unterwegs und über 20 Reisen führten sie bisher in mehr als 50 Länder auf der ganzen Welt.

Einen fantastischen Abend voller zauberhafter, weltberühmter Melodien aus Klassik, Musical, Film- und Popmusik präsentiert ihnen das Trio Viviparie gemeinsam mit ihrem Stargast, dem bekannten Geiger Jan Baruschke, der viele Jahre in André Rieu’s Orchester spielte und mit Künstlern wie Udo Jürgens und Joja Wendt zusammen auf der Bühne stand. Jan Baruschke zeigt vom Tango über den Csárdás alles, was einen Geigen-Virtuosen ausmacht.

Kommen Sie mit auf eine große musikalische Reise und erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Höhenflüge und gefühlvoller Tiefgänge in einer einzigartigen Show am 04. Februar 2017 ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Oeynhausen, wenn Engelsstimmen auf einen Teufelsgeiger treffen.

Tickets für diese Vorstellung & weitere Informationen gibt es für 25 Euro in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.