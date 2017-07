Bürener Open Air Sommer 2017

Immer freitags im August – umsonst und draußen

Büren. Der jährlich stattfindende Bürener Open Air Sommer präsentiert unter dem Motto: „Immer freitags im August – umsonst und draußen“ im Innenhof des Bürener Rathauses „Live-Musik“ vom Feinsten und „Party-Stimmung“ pur. „Wie jedes Jahr wird ein guter Mix aus verschiedenen Musikrichtungen für ein buntes Programm beim Open Air Sommer sorgen“, sind sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow sowie die Sponsoren der RWE Deutschland AG, Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold und Tinte Gastronomie/Bittburger Brauerei sicher.

„Ich freue mich jedes Jahr wieder über die tolle Unterstützung, die wir seitens der Sponsoren erhalten, ohne sie wäre diese Veranstaltungsreihe so nicht möglich“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow und freut sich bereits jetzt auf den jährlichen Bürener Open Air Sommer.

04. August, 20.00 Uhr, Rathausinnenhof Büren

Open Air Sommer: Good Beats – Rock und Pop aus den aktuellen Charts

Vier junge Profimusiker aus Paderborn überzeugen mit einzigartigen Interpretationen der größten Pop-Hits, die Lust zum Tanzen machen. Sie liefern einen unverwechselbaren Sound und eine energiegeladenen Show, die jedes Publikum begeistert. Von Stevie Wonder bis Bruno Mars, von Chuck Berry bis Justin Timberlake, von Michael Jackson bis Backstreet Boys, die Jungs haben alles drauf, was Spaß macht und mitreißt. Ihr Motto: „Wir wollen unser Publikum mit Niveau unterhalten und ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten!“ Überzeugen Sie sich selbst!

11. August, 20.00 Uhr, Rathausinnenhof Büren

Open Air Sommer: Riddim Posse – Caribbean Party Live

Ausgelassen geht es im Bürener Rathausinnenhof zu, wenn zur Karibischen Nacht die Band Riddim Posse einheizt. Die sechs Musiker stammen aus Barbados, Trinidad & Tobago, Ghana, Mosambik und Deutschland und schlagen damit eine musikalische und menschliche Brücke zwischen den Kulturen. So steht allein schon die Herkunft der sechs Vollblutmusiker für die Authentizität eines Rhythmus- und Lebensgefühls, wie es im weltberühmten Trinidad Carnival und den Partysounds von Calypso & Soca seinen schönsten und farbenfreudigsten Ausdruck findet. Lateinamerikanische Klänge treffen auf Reggae und Calypso. Ist das karibische Feuerwerk erst einmal entfacht, sind gute Laune und Ausgelassenheit garantiert.

18. August, 20.00 Uhr, Rathausinnenhof Büren

Open Air Sommer: Ü-30-Party mit Käpt’n Käse

Mal wieder unter Leute und bei guter Musik und echter Partystimmung feiern? Die traditionelle Ü-30-Party garantiert Stimmungsmacher aus den aktuellen Charts gemixt mit unsterblichen Klassikern. Unser professioneller DJ Käpt’n Käse bringt auch couchpotatoes in Feierlaune.

25. August, 20.00 Uhr, Rathausinnenhof Büren

Open Air Sommer: Tonefish – Irish Folk und Modern Folk

Melodien mit Zauberkraft, mehrstimmiger Gesang, feinfühlig und kräftig: So wird die Band „Tone Fish“ gern beschrieben. Das Programm ist irisch, kanadisch und britisch gefärbt. Die Band vertont Shakespeare Gedichte, präsentiert Folk-Klassiker und verzaubert Songs von Amy Winehouse, Metallica oder Sting. Pure Spielfreude lässt den Funken überspringen, sodass bei den Stücken des Hamelner Folk-Quartetts kein Fuß ruhig stehen bleiben kann. New Folk for the heart – from the heart! Also: Kommen, hören, sehen und genießen! Es lohnt sich!

Passend zu allen vier Veranstaltungen hat die BahnBus Hochstift GmbH (bbh) Sonderbusse für die Hin- und Rückfahrt eingerichtet. Zum reduzierten Preis von 1,60 € pro Fahrt kommt jeder und jede sicher zum Open Air Sommer und auch wieder zurück.

Bild: Freuen sich bereits jetzt auf die wöchentlichen Konzertabende im Bürener Rathausinnenhof: v.l. Kerstin Salerno, Stadt Büren, Klaus Albracht Tinte Gastronomie/Bittburger Brauerei, Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Uwe Varlemann, Kommunalbetreuer innogy, Joachim Finke, Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold © Stadt Büren