Wiedenbrück. Der MSC Wiedenbrück präsentiert bei der 35. ADAC die thiel gruppe Reckenberg Rallye am 17. September 2016 rund um das Rallyezentrum am Reckenberg Berufskolleg wieder ein volles Starterfeld. Insgesamt 107 Teams aus dem In- und Ausland werden die 35. Auflage dieser traditionsreichen Motorsportveranstaltung in Angriff nehmen.

Anders als in den Vorjahren wird zuerst das Hauptfeld mit 67 Teams ab 11:31 Uhr am Reckenberg Berufskolleg auf die Reise geschickt. Auf den 6 Wertungsprüfungen werden diese Teams auf Bestzeit fahren um den Gesamtsieger zu ermitteln. Danach folgen ab 13:01 Uhr die 40 Teilnehmer der 10. ADAC die thiel gruppe Reckenberg Retro Rallye mit ihren mindestens 20 Jahre alten Young- und Oldtimern. Diese Teams müssen auf den gut 32 Wertungsprüfungskilometern vorgegebene Zeiten auf die Hundertstelsekunde genau einhalten.

Stefanie Knöbel, 1. Vorsitzende des MSC Wiedenbrück: „Wir freuen uns sehr über die tolle Resonanz mit deutlich über 100 Rallyeteams. Zwei Rundkurse und eine Sprintstrecke sind jeweils zweimal zu absolvieren und wir gehen davon aus, dass wieder zahlreiche Zuschauer und Anwohner das Geschehen live verfolgen werden. Außerdem werden wir von den eingenommenen Startgeldern je Team 5 Euro an die Aktion Skate Aid (von Skateboard- Legende Titus Dittmann ins Leben gerufen) spenden.“

Wie immer bekommen die Zuschauer im Rallyezentrum am Samstagmorgen das informative Programmheft mit Strecken- und Zeitplänen sowie Tipps, wo sie das Rallyegeschehen von den sicheren Zuschauerpunkten aus am besten verfolgen können. Wer bereits am Freitagnachmittag Rallyeluft schnuppern möchte, der kann ab 16:45 Uhr die technischen Abnahme im Autohaus Thiel verfolgen.

Das Starterfeld wird angeführt von Michael Bieg im Mitsubishi Lancer Evo, dem Gesamtsieger von 2014. Ihn jagen wird mit Sicherheit der Vorjahreszweite Benjamin Hink, ebenfalls im n einem Mitsubishi Lancer. Das Nordlicht hat in den vergangenen Jahren immer um den Sieg gekämpft und möchte dieses Jahr endlich ganz oben auf dem Podium stehen. Vorjahressieger Walter Gromöller muss wegen beruflicher Termine passen, aber die Phalanx der heimischen Rallyeteams ist riesig. Holger Knöbel (Wiedenbrück) im Renault Clio wird versuchen vorne mitzumischen und die Zuschauer können sich auf insgesamt 47 Teilnehmer (Fahrer/Beifahrer) aus dem Kreis Gütersloh und weitere 27 Teilnehmer aus OWL freuen.

So setzen u.a. die Rietberger André Wilhelmstroop (Honda Civic Type R), Hans-Werner Kreutzer (VW Golf) und Klaus Niermann (BMW M3), der Gütersloher Linus Noll (Volvo 940), die Rheda-Wiedenbrücker Hans-Peter Rogalski (Volvo 142) und Franz Fölling (Mitsubishi Starion) auf gutes Wetter und die volle Unterstützung durch die Zuschauer entlang der Strecke.

Damit auch die 35. Ausgabe eine runde Sache wird erhält der MSC Wiedenbrück von Mitgliedern der Motorsportclubs aus Gütersloh, Mastholte, Oelde, Oerlinghausen, Sulingen und Versmold tatkräftige Unterstützung.