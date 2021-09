Vitamine im Winter

Vorführungen im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Frisches Gemüse und Saft im Winter beugen Vitamin-Mangelerscheinungen vor. Wie die Menschen früher Gemüse selbst konservierten und wie Saft hergestellt wird, das können Interessierte bei Vorführungen im LWL-Freilichtmuseum Detmold erleben.

Am Donnerstag (23.9.) zeigt Anna Luszek von 13 bis 17 Uhr im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), wie der „Stoffwechselturbo Sauerkraut“ aus Weißkohl hergestellt wird. Treffpunkt ist das Lauschhaus im Paderborner Dorf. Den „Saftladen“ öffnen Susanne Kurz und Birgit Jäger-Koblitz am Samstag (25.9.) und am Sonntag (26.9.) jeweils von 11 bis 16 Uhr im Haus Düsterdieck. Sie demonstrieren, wie aus den Museumsäpfeln leckerer Saft entsteht. Weitere Informationen zu den Vorführungen gibt es im Infobüro des Museums unter Tel. 05231/706-104.